Bolu'da TEM Otoyolu'nda cipin motoru alev aldı, sürücü yangını söndürdü

TEM Otoyolu’nda Korkutan Yangın

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde, Ankara istikametinde seyreden 38 JY 100 plakalı Nissan marka cip, Aşağıkuldan köyü mevkiinde motor kısmından aniden alev aldı. Sürücü, aracının yandığını fark edince hemen emniyet şeridine çekerek yangın tüpüyle müdahalede bulundu.

Sürücü Yangına Hızla Müdahale Etti

Sürücünün erken fark ederek yaptığı hızlı müdahale, olası bir faciayı önledi. Aracın motor kısmında çıkan yangın, sürücünün araçtaki yangın tüpüyle söndürülmeye çalışıldı. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

İtfaiye Ekipleri Kontrolü Sağladı

Vatandaş tarafından büyük oranda söndürülen yangının ardından, itfaiye ekipleri araçta gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Yangının tamamen söndürüldüğünden emin olduktan sonra, ekipler aracın güvenliğini sağladı. Yapılan incelemeler sonucunda, cipin motor kısmında ciddi maddi hasar meydana geldiği belirlendi.