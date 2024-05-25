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Bolu'da TEM Otoyolu'nda cipin motoru alev aldı, sürücü yangını söndürdü

Bolu'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken motor kısmından alev alan cip, sürücüsünün erken müdahalesi sayesinde yanmaktan kurtuldu. İtfaiye ekipleri olay yerine hızla gelerek güvenliği sağladı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu'da TEM Otoyolu'nda cipin motoru alev aldı, sürücü yangını söndürdü mask
Bolu'da TEM Otoyolu'nda cipin motoru alev aldı, sürücü yangını söndürdü
Bolu'da TEM Otoyolu'nda cipin motoru alev aldı, sürücü yangını söndürdü
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TEM Otoyolu’nda Korkutan Yangın

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde, Ankara istikametinde seyreden 38 JY 100 plakalı Nissan marka cip, Aşağıkuldan köyü mevkiinde motor kısmından aniden alev aldı. Sürücü, aracının yandığını fark edince hemen emniyet şeridine çekerek yangın tüpüyle müdahalede bulundu.

Bolu'da TEM Otoyolu'nda cipin motoru alev aldı, sürücü yangını söndürdü

Sürücü Yangına Hızla Müdahale Etti

Sürücünün erken fark ederek yaptığı hızlı müdahale, olası bir faciayı önledi. Aracın motor kısmında çıkan yangın, sürücünün araçtaki yangın tüpüyle söndürülmeye çalışıldı. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.Bolu'da TEM Otoyolu'nda cipin motoru alev aldı, sürücü yangını söndürdü

İtfaiye Ekipleri Kontrolü Sağladı

Vatandaş tarafından büyük oranda söndürülen yangının ardından, itfaiye ekipleri araçta gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Yangının tamamen söndürüldüğünden emin olduktan sonra, ekipler aracın güvenliğini sağladı. Yapılan incelemeler sonucunda, cipin motor kısmında ciddi maddi hasar meydana geldiği belirlendi.
# bolu belediyesi, ankara

25 May 2024 - 18:22 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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