Bolu'da TEM Otoyolu'nda cipin motoru alev aldı, sürücü yangını söndürdü

TEM Otoyolu’nda Korkutan Yangın
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde, Ankara istikametinde seyreden 38 JY 100 plakalı Nissan marka cip, Aşağıkuldan köyü mevkiinde motor kısmından aniden alev aldı. Sürücü, aracının yandığını fark edince hemen emniyet şeridine çekerek yangın tüpüyle müdahalede bulundu.
Sürücü Yangına Hızla Müdahale Etti
Sürücünün erken fark ederek yaptığı hızlı müdahale, olası bir faciayı önledi. Aracın motor kısmında çıkan yangın, sürücünün araçtaki yangın tüpüyle söndürülmeye çalışıldı. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.
İtfaiye Ekipleri Kontrolü Sağladı
Vatandaş tarafından büyük oranda söndürülen yangının ardından, itfaiye ekipleri araçta gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Yangının tamamen söndürüldüğünden emin olduktan sonra, ekipler aracın güvenliğini sağladı. Yapılan incelemeler sonucunda, cipin motor kısmında ciddi maddi hasar meydana geldiği belirlendi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.