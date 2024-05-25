Bolu’dan giden iki aylık minik kuzu Sakarya’da büyük ilgi görüyor

Bolu’dan Gelen Sevimli Misafir

Bolu’dan Sakarya’nın Karasu ilçesine taşınan İsmail Çakmak, burada sıra dışı bir dostluk hikayesi yazıyor. Çakmak, bir ay önce sahiplendiği İpek adını verdiği iki aylık kuzusuyla özel bir bağ kurdu. Kuzusu İpek, nereye gitse Çakmak’ın peşinden ayrılmıyor.

Bolu’nun Sevimli Misafiri Karasu’da Dikkat Çekiyor

İsmail Çakmak, Bolu’dan bir ay önce aldığı ve Karasu’ya getirdiği kuzusu İpek ile kısa sürede ayrılmaz bir ikili haline geldi. İncilli Mahallesi’nde yaşayan Çakmak, “İpek doğduktan sonra annesi tarafından reddedilmişti. Onu bu nedenle sahiplendim” diyerek kuzusuna olan ilgisini dile getirdi.

Baba-Oğul Gibi: “Büyüyünce Nasıl Ayrılacağım Bilemiyorum”

Çakmak, “Bir aylıkken aldım ve Karasu’ya getirdim. Çocuk gibi bakmaya başladım. Baba-oğul gibi olduk. Nasıl bir anne çocuğuna bakıyorsa, ben de kuzuma öyle bakıyorum. Bir iki gün yanımdan hiç ayırmadım ve bana alıştı. Artık nereye gitsem peşimden geliyor” dedi. Çakmak, İpek’in büyüdüğünde ondan ayrılmanın zor olacağını belirtti: “İnsanlar sevdiklerinden eninde sonunda ayrılıyor. Biz de bir gün elbet ayrılacağız ama şu an sesimi duysa bağırıyor.”

İpek İsmi Tesadüf Değil

Çakmak, kuzusunun isminin de özel bir anlamı olduğunu belirtti: “İsmini eşim koydu. Torunlarına ‘İpek’ ismini koyamayınca kuzumuza bu ismi verdi.” Mahalle sakinlerinin de sevgisini kazanan İpek, Çakmak’ın peşinden bir an olsun ayrılmıyor ve mahallede de büyük ilgi görüyor.