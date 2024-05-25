22 Yaşındaki alkollü sürücü Bolu sokaklarını karıştırdı! Yaya ve araca çarptı

Kaza Semarkant Mahallesi’nde Meydana Geldi

Kaza, saat 14.50 sıralarında Semarkant Mahallesi Akıncı Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Esra Ç. (22) yönetimindeki 14 AAJ 075 plakalı otomobil, Taşhancılar Caddesi’ne ters yönden girdi. Öney Sokak’a girmek isterken kaldırıma çıkan Esra Ç.’nin otomobili, kaldırımda yürüyen V.G. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, yaklaşık 500 metre ileride Akıncı Sokak’ta otomobilin kontrolünü kaybederek park halindeki bir araca çarptı.

İhbar Üzerine Sağlık ve Polis Ekipleri Sevk Edildi

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine, Öney Sokak’ta yerde yaralı olarak yatan V.G. için sağlık ekipleri ve 500 metre ileride kaza yapan Esra Ç. için çok sayıda polis ekibi sevk edildi. V.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çarpma Anı Güvenlik Kamerasında

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 22 yaşındaki Esra Ç.’nin 2.49 promil alkollü olduğu tespit edildi. Esra Ç. ve yanında yolcu konumunda bulunan arkadaşı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Ters yönden gelen otomobilin kaldırıma çıkıp yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Kaza sonrası olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Polisin olay yeri incelemesi ve güvenlik kamerası görüntülerinin değerlendirilmesi sürüyor. Olay, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.