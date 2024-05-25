- Asayiş

22 Yaşındaki alkollü sürücü Bolu sokaklarını karıştırdı! Yaya ve araca çarptı

Bolu’da 22 yaşındaki alkollü kadın sürücü, ters yönde gelerek kaldırımda yürüyen bir kadına çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Sürücü, yaklaşık 500 metre sonra kontrolünü kaybederek park halindeki bir otomobilin üzerine uçtu.

İhlas Haber Ajansı
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22 Yaşındaki alkollü sürücü Bolu sokaklarını karıştırdı! Yaya ve araca çarptı mask
22 Yaşındaki alkollü sürücü Bolu sokaklarını karıştırdı! Yaya ve araca çarptı
22 Yaşındaki alkollü sürücü Bolu sokaklarını karıştırdı! Yaya ve araca çarptı
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Kaza Semarkant Mahallesi’nde Meydana Geldi

Kaza, saat 14.50 sıralarında Semarkant Mahallesi Akıncı Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Esra Ç. (22) yönetimindeki 14 AAJ 075 plakalı otomobil, Taşhancılar Caddesi’ne ters yönden girdi. Öney Sokak’a girmek isterken kaldırıma çıkan Esra Ç.’nin otomobili, kaldırımda yürüyen V.G. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, yaklaşık 500 metre ileride Akıncı Sokak’ta otomobilin kontrolünü kaybederek park halindeki bir araca çarptı.

22 Yaşındaki alkollü sürücü Bolu sokaklarını karıştırdı! Yaya ve araca çarptı

İhbar Üzerine Sağlık ve Polis Ekipleri Sevk Edildi

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine, Öney Sokak’ta yerde yaralı olarak yatan V.G. için sağlık ekipleri ve 500 metre ileride kaza yapan Esra Ç. için çok sayıda polis ekibi sevk edildi. V.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.22 Yaşındaki alkollü sürücü Bolu sokaklarını karıştırdı! Yaya ve araca çarptı

Çarpma Anı Güvenlik Kamerasında

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 22 yaşındaki Esra Ç.’nin 2.49 promil alkollü olduğu tespit edildi. Esra Ç. ve yanında yolcu konumunda bulunan arkadaşı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Ters yönden gelen otomobilin kaldırıma çıkıp yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.22 Yaşındaki alkollü sürücü Bolu sokaklarını karıştırdı! Yaya ve araca çarptı

Olayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Kaza sonrası olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Polisin olay yeri incelemesi ve güvenlik kamerası görüntülerinin değerlendirilmesi sürüyor. Olay, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.22 Yaşındaki alkollü sürücü Bolu sokaklarını karıştırdı! Yaya ve araca çarptı

# otomobil, kaza, polis

25 May 2024 - 18:48 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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