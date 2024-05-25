Yargı, final bölümüyle veda ediyor

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, üç yıllık başarılı yayın hayatını sonlandırmaya hazırlanıyor. Emmy ödüllü yapım, 26 Mayıs Pazar akşamı gösterilecek final bölümüyle veda edecek. Ay Yapım tarafından hayata geçirilen Yargı dizisinin son bölümü, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde özel bir organizasyonla kutlanacak.

Son Bölüm Özel Gösterimi: Tüm Biletler Tükendi

"Yargı Veda" ismiyle düzenlenecek bu özel etkinlik, Yargı’nın oyuncularını, yapım ekibini ve sadık izleyicilerini bir araya getirecek. İlk bölümden bu yana dizinin bir parçası olan oyuncuların yanı sıra, sürpriz isimlerin de katılacağı ve sahne alacağı gece için biletler, satışa çıktıktan sadece 24 saat sonra tükendi.

Bir Yardım Eli: Final Gelirleri Eğitime Gidiyor

Yargı'nın final gecesi, sadece bir veda etkinliği olmayacak, aynı zamanda bir yardım kampanyasına dönüşecek. Geceden elde edilecek tüm gelir, Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla özellikle deprem bölgelerindeki gençlerin eğitimine aktarılacak. Ayrıca, geceye katılamayacak olanlar için de 'Eğitime Destek Bileti' adı altında bağış yapma imkanı sunuluyor. Bu biletler biletix.com üzerinden satışa sunulmuş durumda.

Canlı Yayın İmkanı: Yargı Her Yerde

Etkinlik ayrıca, Kanal D, teve2, D-Smart Dizi Smart Max kanalları ve bu kanalların sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak. İzleyiciler, Yargı’nın YouTube kanalı üzerinden yapılacak canlı yayını takip ederek de geceye destek olabilirler.

Final gecesi, Yargı’nın hikayesini birlikte yaratan Sema Ergenekon ve Ali Bilgin’in yaratıcı ortaklığının da bir gösterisi olacak. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz gibi başarılı isimlerin yanı sıra, diziye emek vermiş diğer ünlü oyuncular da etkinlikte yer alacak.