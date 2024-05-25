25 May 2024 - 19:00- Gündem G:

BAİBÜ öğrencisi Büşra Turgay, 7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışmasında Türkiye birincisi oldu

BAİBÜ öğrencisi Büşra Turgay, 7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışmasında birinci oldu. Rektör Prof. Dr. Alişarlı, ödül kazanan projeye üniversite olarak destek vereceklerini belirtti.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
BAİBÜ öğrencisi Büşra Turgay, 7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışmasında Türkiye birincisi oldu mask
BAİBÜ öğrencisi Büşra Turgay, 7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışmasında Türkiye birincisi oldu
BAİBÜ öğrencisi Büşra Turgay, 7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışmasında Türkiye birincisi oldu
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Hak-İş Konfederasyonu iş birliğiyle düzenlenen 7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışmasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Büşra Turgay, “21. Yüzyılda Mavi Yakalı Kadınlar İçin Dijital Vatandaşlık Bilincinin ve Dijital Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması” başlıklı projesiyle büyük bir başarıya imza atarak Türkiye birincisi oldu.

BAİBÜ öğrencisi Büşra Turgay, 7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Büşra Turgay'a Büyük Ödül ve Staj İmkânı

Türkiye çapında birçok projenin katıldığı yarışmada, BAİBÜ Kariyer Merkezi Öğretim Görevlisi Murat Er’in danışmanlığını üstlendiği ve Hukuk Fakültesi öğrencisi Figen Durak’ın destek verdiği projeyle Büşra Turgay, 25.000 TL ödülün yanı sıra Hak-İş Konfederasyonu’nda staj yapma fırsatı elde etti. Yarışmada dereceye giren diğer projelere de çeşitli ödüller verildi.
BAİBÜ öğrencisi Büşra Turgay, 7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Törende Teşekkür Konuşması

Yarışmanın ödül töreninde konuşan Büşra Turgay, proje sürecinde desteklerini esirgemeyen BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, proje danışmanı Öğr. Gör. Murat Er, Figen Durak ve tüm idari ve akademik personele teşekkür etti. Turgay’ın bu anlamlı konuşması, katılımcılardan büyük alkış aldı.BAİBÜ öğrencisi Büşra Turgay, 7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Rektör Prof. Dr. Alişarlı'dan Tebrik ve Destek Sözü

Büşra Turgay, Öğr. Gör. Murat Er ve Figen Durak, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’yı makamında ziyaret ederek proje hakkında detaylı bilgi verdiler. Rektör Alişarlı, bu büyük başarıyı elde eden öğrenciyi ve proje ekibini tebrik etti. Ayrıca, projenin toplumumuzun ihtiyaçlarına yönelik önemli bir alana hitap ettiğini belirterek, BAİBÜ olarak projenin hayata geçirilmesinde her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.

BAİBÜ öğrencisi Büşra Turgay, 7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışmasında Türkiye birincisi oldu
BAİBÜ öğrencisi Büşra Turgay, 7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışmasında Türkiye birincisi oldu

# türkiye, ziyaret, ankara

25 May 2024 - 19:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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