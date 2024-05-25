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Ajda Pekkan'dan hükümetin hayvan yasası tasarısına sert tepki!

Ajda Pekkan, sokak köpekleri için hazırlanan yasa tasarısına Antalya konserinde tepki gösterdi. Sanatçı, tasarıya karşı çıkarak daha insani çözümler üretilmesini istedi.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Ajda Pekkan'dan hükümetin hayvan yasası tasarısına sert tepki! mask
Ajda Pekkan'dan hükümetin hayvan yasası tasarısına sert tepki!
Ajda Pekkan'dan hükümetin hayvan yasası tasarısına sert tepki!
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Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, sokak köpekleri için hazırlanan yeni yasa tasarısına sahneden sert tepki gösterdi. Tasarıda, sokak köpeklerinin toplanarak barınaklara yerleştirilmesi ve 30 gün içinde sahiplenilmeyen hayvanların uyutulması gibi maddeler bulunuyor. Bu durum, sanat ve siyaset dünyasından pek çok kişiyi harekete geçirdi.

Ajda Pekkan'dan hükümetin hayvan yasası tasarısına sert tepki!

Sanatçılar Sessiz Kalmadı

Ajda Pekkan, Antalya'daki konserinde yaptığı konuşmayla dikkatleri üzerine çekti. Sahnedeyken dinleyicilerine seslenen Pekkan, "Lütfen ses çıkarın, yalvarıyorum. Eğer biraz kıymetim varsa, bunu gösterin. Bu masum hayvanlar ne su istiyor ne de yemek. Verirseniz yerler, kimseye kötülük yapmazlar," dedi. Pekkan, sokak köpeklerine yönelik bu radikal çözüme karşı çıkarak daha insani yöntemler bulunması gerektiğini vurguladı.

Ajda Pekkan'dan hükümetin hayvan yasası tasarısına sert tepki!

Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

AKP'nin hazırladığı yasa taslağı, sokak köpeklerinin barınağa alınmasını ve sahiplenilmeyenlerin uyutulmasını öngörüyor. Bu durum, sanat dünyasından tepkileri de beraberinde getirdi. Pek çok sanatçı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla tasarıya karşı çıktı ve hayvan haklarına dikkat çekti.Ajda Pekkan'dan hükümetin hayvan yasası tasarısına sert tepki!

"Bizi de Uyutsunlar O Zaman"

Ajda Pekkan'ın sahnedeki isyanı, sanatçının ne kadar radikal olduğunu ve olaylara ne kadar duyarlı yaklaştığını gösteriyor. Pekkan, konuşmasında, "Tabii ki başıboş köpekler olduğu zaman korkan insanlar oluyor, yanlış yapanlar da oluyor, hayvanlar da anlıyor bunu. Ben öyle bir hale geldim ki... Bizi de uyutsunlar o zaman," ifadelerini kullanarak, tepkisini daha da belirginleştirdi.

# Medya

25 May 2024 - 19:13 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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