Kerim Sabancı Cannes'da Carmella Rose ile gündem yarattı!

Son dönemlerde Şeyma Subaşı ile adı anılan Kerim Sabancı, bu kez Cannes Film Festivali'nde Amerikalı model Carmella Rose ile dikkat çekti. İkilinin festivalde verdiği pozlar, magazin gündemine oturdu.
Hakan Sabancı ve Hande Erçel de Galada
Cannes Film Festivali sırasında düzenlenen amfAR galasına katılan isimler arasında Hakan Sabancı ve ünlü oyuncu Hande Erçel de vardı. Ancak tüm gözler Kerim Sabancı ve yanındaki güzel model Carmella Rose üzerindeydi. İkili, festivaldeki uyumlu halleri ve birlikte verdiği pozlarla "Acaba yeni bir aşk mı başlıyor?" sorularını akıllara getirdi.
Aşk Dedikoduları Magazin Gündemini Belirliyor
Kerim Sabancı'nın, Cannes Film Festivali'nde Amerikalı model Carmella Rose ile birlikte yer alması, magazin dünyasında yeni spekülasyonlara yol açtı. İkilinin gelecekteki görünümleri, bu dedikoduların seyrini belirleyecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.