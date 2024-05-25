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Kerim Sabancı Cannes'da Carmella Rose ile gündem yarattı!

Kerim Sabancı ve Carmella Rose, Cannes Film Festivali'nde göz kamaştırdı. Şeyma Subaşı ile olan aşk dedikoduları arka plana atılırken, yeni dedikoduların fitili ateşlendi.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Kerim Sabancı Cannes'da Carmella Rose ile gündem yarattı! mask
Kerim Sabancı Cannes'da Carmella Rose ile gündem yarattı!
Kerim Sabancı Cannes'da Carmella Rose ile gündem yarattı!
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Son dönemlerde Şeyma Subaşı ile adı anılan Kerim Sabancı, bu kez Cannes Film Festivali'nde Amerikalı model Carmella Rose ile dikkat çekti. İkilinin festivalde verdiği pozlar, magazin gündemine oturdu.

üzerinden Şeyma Subaşı ile takipleşmeye başlamıştı. Bu durum, ikili arasında aşk dedikodularının çıkmasına neden olmuştu. Ancak Sabancı, Cannes'da Carmella Rose ile boy göstererek bu dedikodulara yeni bir yön vermiş oldu. Önceki yıllarda Şeyma Subaşı'nın Hakan Sabancı ile de anıldığı hatırlanırsa, Sabancı ailesinin magazin gündeminde kalma konusunda ne kadar başarılı olduğu ortaya çıkıyor.Kerim Sabancı Cannes'da Carmella Rose ile gündem yarattı!

Hakan Sabancı ve Hande Erçel de Galada

Cannes Film Festivali sırasında düzenlenen amfAR galasına katılan isimler arasında Hakan Sabancı ve ünlü oyuncu Hande Erçel de vardı. Ancak tüm gözler Kerim Sabancı ve yanındaki güzel model Carmella Rose üzerindeydi. İkili, festivaldeki uyumlu halleri ve birlikte verdiği pozlarla "Acaba yeni bir aşk mı başlıyor?" sorularını akıllara getirdi.Kerim Sabancı Cannes'da Carmella Rose ile gündem yarattı!

Aşk Dedikoduları Magazin Gündemini Belirliyor

Kerim Sabancı'nın, Cannes Film Festivali'nde Amerikalı model Carmella Rose ile birlikte yer alması, magazin dünyasında yeni spekülasyonlara yol açtı. İkilinin gelecekteki görünümleri, bu dedikoduların seyrini belirleyecek.



# Medya

25 May 2024 - 20:59 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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