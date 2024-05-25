Yaz Mevsiminde Cilt Bakımında Dikkat Edilmesi Gereken 6 Önemli İpucu

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatil planları yapılmaya başlandı. Güneş, deniz ve havuz keyfi kulağa ne kadar cazip gelse de cilt sağlığı açısından bazı riskler taşıyor. Güneş yanıkları, cilt kuruluğu ve hatta cilt kanseri gibi ciddi sorunlara yol açabilen yaz aylarında, cilt bakımına özen göstermek büyük önem taşıyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Başak Yalçın, yaz aylarında cilt sağlığını korumanın yollarını açıkladı.

Yazın Cilt Bakımı: Genel Rutinler

Yaz aylarında cilt bakımına başlarken, kış mevsiminde kullanılan yoğun nemlendiricilerden daha hafif ve su bazlı ürünlere geçiş yapmak önemlidir. Prof. Dr. Yalçın, yaz aylarında cildin kuruluk yaşamadığı için yağ bazlı ürünlerin yerine, su bazlı hafif ürünler kullanılması gerektiğini belirtiyor. Bu geçiş sadece yüz için değil, tüm vücut için geçerlidir.

Deniz ve Havuzdan Sonra Kurulanmanın Önemi

Yaz denince akla ilk gelen aktivitelerden biri deniz ve havuz keyfidir. Ancak bu aktivitelerin ardından cildin nemli kalması, mantar enfeksiyonları ve bakteriyel enfeksiyonlar için uygun bir ortam oluşturur. Bu nedenle deniz ve havuzdan çıktıktan sonra mutlaka duş alınmalı ve vücut iyice kurulanmalıdır. Özellikle ayaklarda mantar enfeksiyonlarının önlenmesi için bu adım kritik öneme sahiptir.

Güneşin Zararlı Etkilerinden Korunma Yöntemleri

Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak, yaz aylarında cilt bakımının en önemli adımlarından biridir. Güneşe çıkmadan önce yüksek koruma faktörlü güneş kremleri kullanılmalı ve bu kremler iki saatte bir yenilenmelidir. Ayrıca, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmalı, şapka, güneş gözlüğü ve sık dokulu koyu renkli giysiler tercih edilmelidir.

Güneş Koruyucu Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Güneş koruyucu ürünlerin seçimi, cilt sağlığı açısından büyük önem taşır. Prof. Dr. Yalçın, güneş koruyucuların hem ultraviyole A hem de ultraviyole B ışınlarına karşı koruma sağlaması gerektiğini vurguluyor. Ultraviyole B ışınları deri kanseri ve yanıklarla, ultraviyole A ise deri yaşlanmasıyla ilişkilidir. Ayrıca, bulutlu havalarda bile güneş koruyucu kullanılmalıdır çünkü ultraviyole A ışınları bulutlardan etkilenmeden dünyaya ulaşır.

Çocukların Güneşten Korunması

Yaz aylarında cilt bakımında çocukların korunması, gelecekteki cilt sağlığı açısından kritik öneme sahiptir. Çocukluk döneminde maruz kalınan ultraviyole ışınları, ilerleyen yaşlarda cilt kanseri riskini artırabilir. Çocukları güneşin zararlı etkilerinden korumak için mutlaka yüksek faktörlü güneş kremleri kullanılmalı, uygun giysiler giydirilmeli ve güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkarılmamalıdır.