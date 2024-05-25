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Sosyal medya fenomeni Bahar Candan cezaevinde kendine zarar verdi, hastaneye kaldırıldı

Bahar Candan, cezaevinde kendini yaralayarak hastaneye kaldırıldı. Kardeşi Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

Esra Perçin
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Sosyal medya fenomeni Bahar Candan cezaevinde kendine zarar verdi, hastaneye kaldırıldı mask
Sosyal medya fenomeni Bahar Candan cezaevinde kendine zarar verdi, hastaneye kaldırıldı
Sosyal medya fenomeni Bahar Candan cezaevinde kendine zarar verdi, hastaneye kaldırıldı
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Ünlü televizyon yarışması ve sosyal medya fenomeni Bahar Candan, cezaevinde yaşadığı bir olay sonucu hastaneye kaldırıldı. Kendine zarar verdiği iddia edilen Candan, acil tedavi için Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan cezaevinde kendine zarar verdi, hastaneye kaldırıldı

Fenomen Kardeşlerin Tutukluluk Hikayesi

Nihal ve Bahar Candan kardeşler, 16 Kasım 2023 tarihinde 'kara para aklama' ve 'suç örgütüne üye olma' suçlamalarıyla tutuklanarak gündeme gelmişti. Bu olay, sosyal medyada geniş yankı bulmuş ve her iki kardeşin de takipçileri tarafından büyük ilgi görmüştü.

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan cezaevinde kendine zarar verdi, hastaneye kaldırıldı

Cezaevinde Yaşanan Trajik Olay

Edinilen bilgilere göre, Bahar Candan'ın cezaevi koşullarına adapte olmakta zorlandığı ve bu süreçte ciddi psikolojik sorunlar yaşadığı belirtiliyor. Bugün ise kendini yaralayarak sağlık durumunu ciddi şekilde tehlikeye attığı öğrenildi. Bu acil durum üzerine, yetkililer hemen müdahale ederek Candan'ı hastaneye sevk etti.Sosyal medya fenomeni Bahar Candan cezaevinde kendine zarar verdi, hastaneye kaldırıldı

Nihal Candan'ın Sağlık Durumu ve Tahliyesi

Bahar Candan'ın kardeşi Nihal Candan ise sağlık sorunları nedeniyle cezaevi şartlarında zor günler geçiriyordu. Nihal Candan'ın kilosunun 37'ye düşmesi üzerine sağlık durumu daha da kötüleşti ve sonunda tahliye edildi. Bu olay, kardeşlerin zorlu tutukluluk sürecine dair kamuoyunda endişeleri artırdı.

# Medya, tedavi

25 May 2024 - 22:12 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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