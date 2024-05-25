Cevizin Sağlığa Faydalar

Cevizin Faydaları Nelerdir?
Ceviz, sağlıklı yağlar, protein ve lif açısından zengin bir besindir. İçerdiği yaklaşık 90 besin maddesiyle bağışıklık sistemini güçlendirir, cilde parlaklık kazandırır ve kırışıklıkları önler. Ayrıca, ceviz yüksek oranda antioksidan içeriği sayesinde yaşlanma karşıtı özellikler sunar ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlar.
Ceviz ve Uyku Düzeni
Ceviz, kandaki melatonin seviyesini artırarak uyku düzenine katkıda bulunur. Melatonin ve polifenol bileşikleri sayesinde vücudu rahatlatır ve uyku kalitesini yükseltir. Böylece daha dinç ve enerjik hissedilmesine yardımcı olur.
Cevizin Kilo Yönetimindeki Rolü
Araştırmalar, ceviz tüketiminin açlık hissini azalttığını ve iştahı kontrol altına aldığını göstermektedir. Akşamları atıştırmalık yerine ceviz tercih edilerek daha sağlıklı bir beslenme alışkanlığı geliştirilebilir. Ancak, yüksek kalori içeriği nedeniyle günde 8 tam cevizi aşmamak önemlidir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.