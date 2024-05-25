Wilson Hastalığı Ve Belirtileri nedir?

Wilson Hastalığı Nedir?

Wilson hastalığı, bakır metabolizmasındaki genetik bozukluklar nedeniyle ortaya çıkan nadir bir hastalıktır. Bu durum, bakırın karaciğer, beyin ve diğer organlarda birikmesine yol açar. Eğer tedavi edilmezse, bu birikim ciddi organ hasarlarına ve hatta ölümcül sonuçlara neden olabilir.

Belirtileri Nelerdir?

Wilson hastalığının belirtileri oldukça çeşitlidir. Karaciğer sorunları, hepatit belirtileri, sarılık ve karaciğer yetmezliği bunların başında gelir. Ayrıca sinir sistemi ve ruh sağlığı ile ilgili titreme, kas sertliği, kaygı, ani ruh hali değişiklikleri gibi belirtiler de görülür. Gözlerde bakır birikmesi nedeniyle Kayser-Fleischer halkaları oluşabilir.

Tanı ve Teşhis

Wilson hastalığının teşhisi, kan ve idrar testleri ile yapılır. Bu testler, vücuttaki bakır seviyesini ölçer. Göz doktorları da Kayser-Fleischer halkalarını kontrol ederek teşhise yardımcı olabilir. Erken teşhis, hastalığın yönetiminde hayati önem taşır.

Tedavi Yöntemleri

Tedavide temel amaç, vücuttaki fazla bakırın atılmasını sağlamaktır. Bunun için bakır şelatörleri ve çinko takviyeleri kullanılır. Penisilamin ve trientin gibi ilaçlar yaygın olarak kullanılır. Ayrıca, ciddi karaciğer hasarı olan hastalarda karaciğer nakli gerekebilir.

Yaşam Boyu Tedavi

Wilson hastalığı olan bireyler, ömür boyu süren bir tedaviye ihtiyaç duyarlar. Tedaviye ara vermek, akut karaciğer yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle hastaların düzenli olarak doktor kontrolünde olması ve ilaçlarını aksatmaması gerekir.

Hamilelik ve Wilson Hastalığı

Wilson hastalığı olan hamile kadınlar, tedaviye devam etmelidir. Ancak fetüsün bakır ihtiyacı göz önünde bulundurularak ilaç dozları ayarlanır. Çinko ve düşük dozda bakır şelatörleri ile tedavi süreci yönetilir.