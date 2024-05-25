- Spor

Elazığspor’un şampiyonluk coşkusu! Binlerce taraftar sokaklara akın etti   

Elazığspor, TFF 3. Lig Play-Off finalinde 52 Orduspor’u 3-0 yenerek TFF 2. Lig’e yükseldi. Elazığ’da cadde ve sokaklar bayram havasına döndü, binlerce Elazığlı meydanlarda büyük bir coşkuyla şampiyonluğu kutladı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Elazığspor’un şampiyonluk coşkusu! Binlerce taraftar sokaklara akın etti    mask
Elazığspor’un şampiyonluk coşkusu! Binlerce taraftar sokaklara akın etti   
Elazığspor’un şampiyonluk coşkusu! Binlerce taraftar sokaklara akın etti   
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Elazığspor, TFF 3. Lig Play-Off finalinde 52 Orduspor’u 3-0 mağlup ederek TFF 2. Lig’e yükseldi. Rams Park’ta oynanan ve tribünlerin tamamen dolu olduğu maçta, Elazığspor şampiyonluğa ulaştı. Maçın ardından Elazığ caddeleri ve sokakları adeta bayram yerine döndü.

Elazığspor’un şampiyonluk coşkusu! Binlerce taraftar sokaklara akın etti   

Maçın detayları ve şampiyonluk golleri

Elazığspor’a şampiyonluğu getiren goller, 50. dakikada penaltıdan Beykan Şimşek, 90+5. dakikada Çağrı ve 90+8. dakikada Murat Torun’dan geldi. Maç boyunca hem stadyumda hem de şehirde nefesler tutuldu. Maçın son düdüğüyle birlikte binlerce Elazığlı, Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak büyük bir coşkuyla kutlamalara başladı.

Elazığspor’un şampiyonluk coşkusu! Binlerce taraftar sokaklara akın etti   

Cumhuriyet Meydanı’nda büyük ekran kuruldu

Elazığ Belediyesi, taraftarların maçı takip edebilmesi için Cumhuriyet Meydanı’na dev bir led ekran kurdu. Binlerce Elazığlı futbolsever, genç yaşlı demeden meydanı doldurdu ve maçı büyük bir heyecanla izledi. Maçın ardından ise meydanda halaylar çekildi, araç konvoyları yapıldı ve şehirde adeta karnaval havası yaşandı.

Elazığspor’un şampiyonluk coşkusu! Binlerce taraftar sokaklara akın etti   

Taraftarların görüşleri ve kutlama mesajları

Elazığspor taraftarlarından Harun Kürşat, “Böyle bir şey olacağını tahmin etmiştik. Maç esnasında bazen neşe bazen üzüntü yaşadık ama sonunda şampiyonluk bizim oldu. Bütün Elazığ halkı her zaman takımını destekledi. Bunu da bugün yine gösterdi” dedi. Maç sonu kutlamalarına çocuğuyla birlikte katılan başka bir Elazığlı futbolsever ise “Rabbime hamdolsun şampiyon olduk” diye konuştu.

Elazığspor’un şampiyonluk coşkusu! Binlerce taraftar sokaklara akın etti   

Elazığ’da bayram havası

Elazığspor’un TFF 2. Lig’e yükselmesiyle birlikte şehirde büyük bir coşku yaşandı. Cadde ve sokaklar, bayraklarla donatıldı, meşaleler yakıldı ve Elazığlılar gece boyunca şampiyonluğu kutladı. Şehirde yaşanan bu büyük mutluluk, uzun süre hafızalardan silinmeyecek gibi görünüyor.

# araç

25 May 2024 - 22:36 Elaziğ- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL