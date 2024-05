Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek’ten seçim sonrası ilk mesaj! "Seçimlerin kaybedeni olmaz"

Galatasaray Spor Kulübü'nün mevcut başkanı Dursun Özbek, düzenlenen seçimde yeniden başkanlığa seçildi. Özbek, seçim sonuçlarının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, Galatasaray'ın demokratik değerlerine vurgu yaptı ve seçim sürecinin bir bayram havasında geçtiğini belirtti.

Seçim atmosferi ve katılım

Özbek, seçimlerin Galatasaray'ın demokrasi geleneğine uygun bir şekilde gerçekleştiğini söyledi. "Bugün çok güzel bir seçim atmosferinde Galatasaray yeni başkanını seçti. Galatasaray’ın demokrasisine yakışır bir seçim oldu. Bir bayram havasında seçim oldu. Katılımı gösteren genel kurul üyelerine teşekkür ediyorum," dedi.

Galatasaray değerlerine bağlılık

Dursun Özbek, Galatasaray'ın her zaman kendi değerlerini koruduğunu ve bu değerler sayesinde başarı çizgisini yukarıya taşıdığını ifade etti. Özbek, "Her zaman söylediğim gibi Galatasaray’ın değerleri vardır. Bu değerlerine bağlı olarak her yerde her zaman Galatasaray bu değerlerini korumuştur. Onun etkisiyle başarı çizgisini yukarıya doğru çekmiştir," diye konuştu.

Yeni dönem vaatleri

Yeniden seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada Özbek, yeni dönemde Galatasaray'a daha fazla hizmet etmek için elinden geleni yapacağını belirtti. "Ben yeni dönemde de bizi seçen genel kurul üyelerime şu sözü veriyorum. Bugüne kadar arkadaşlarımla kulübüme hizmet etmeye çalıştım. Bundan sonraki dönemden bugüne kadar verdiğimiz hizmetin daha üzerinde hizmet vermek için söz veriyorum," dedi.

Takım ile iletişim ve moral

Seçim sürecinde takım ile iletişimini sürdüren Özbek, futbolcuların moralinin yüksek olduğunu ve Konya'da oynanacak önemli maç öncesi zaferle döneceklerine inandığını söyledi. Özbek, "Hepsi ile konuştum. Aradılar beni, tebrik ettiler. Buradaki seçim çalışmalarını erteledik. 1 haftadan beri seçim çalışması içinde olmadık. Bütün gün Florya’da onlarla beraber olduk. Onların moralleri zaten yüksekti. Her zaman da Galatasaray’a yakışır şekilde mücadele edeceklerinin sözünü verdiler. Onlara da selam gönderiyorum. Yarın inşallah Konya’dan zaferle döneceğiz," dedi.

Seçimlerin birleştirici gücü

Galatasaray'da seçimlerin hiçbir zaman bölünmeye neden olmadığını vurgulayan Özbek, seçimlerin kulübün bütünlüğünü pekiştirdiğini ifade etti. "Galatasaray bir bütündür. Seçilen her yönetim aynı şekilde Galatasaray değerlerine bağlı olarak aynı hizmeti verecektir. Seçimler bize bölünmeyi getirmez. Seçimler bütünlüğü getirir. Demokrasi değerleri içinde verdiğimiz çalışmasından dolayı kendisini de kutluyorum. Galatasaray’a yakışır bir seçim oldu," şeklinde konuştu.