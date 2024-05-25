Fenerbahçe’de şok ayrılık! Yarın son maçına çıkacak… Forması yedek kulübesinde asılı kaldı

Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu, futbolculuk kariyerine yarın son noktayı koyuyor. Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe’ye katılan deneyimli savunmacı, İstanbulspor maçı öncesi yapılan son antrenmanda takım arkadaşları ve teknik ekip tarafından duygusal bir şekilde uğurlandı.

Son antrenmanda anlamlı tören

İstanbulspor maçı öncesi Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde Teknik Direktör İsmail Kartal ve oyuncularla bir araya gelen Bonucci, takım arkadaşları tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Antrenman öncesinde düzenlenen kısa törende, Bonucci’ye tüm takımın imzaladığı özel bir Fenerbahçe forması hediye edildi.

Mert Hakan Yandaş’tan teşekkür konuşması

Takım adına konuşma yapan kaptan Mert Hakan Yandaş, Bonucci'ye teşekkürlerini iletti. Yandaş, "Lider bir adamın nasıl olması gerektiğini şahsım adına onda çok kez gördüm. Saha içi ve saha dışında her zaman takımın yanında olduğu için ona çok teşekkür ediyorum. Bizler ve Fenerbahçe taraftarları; o burada bizimle olduğu için çok şanslı, tekrar her şey için teşekkürler," dedi.

Bonucci’den veda konuşması

37 yaşında futbolculuk kariyerine son verme kararı alan Leonardo Bonucci, yaptığı veda konuşmasında Fenerbahçe ailesine teşekkür etti. Bonucci, "Bu harika ailenin bir parçası olmak benim için bir zevkti. Saha içinde ve saha dışında en iyimi göstermeye çalıştım ama en önemlisi yarın son savaşımızı vereceğiz. Kariyerimi bir kupayla bitirmek istiyorum ve yarın şampiyon olmak için bir şansımız var. Herkese teşekkür ediyorum," diyerek duygusal anlar yaşadı.

Fenerbahçe’de unutulmaz anılar bıraktı

Leonardo Bonucci, kısa süre içinde Fenerbahçe’de iz bırakan performanslar sergiledi. Deneyimli savunmacı, liderlik özellikleri ve saha içindeki disiplini ile hem takım arkadaşlarına hem de taraftarlara örnek oldu. Fenerbahçe kariyerini başarıyla tamamlayan Bonucci, futbolculuk kariyerini noktalarken unutulmaz anılarla veda ediyor.

İstanbulspor Maçı Bonucci’nin son maçı olacak

Bonucci’nin aktif futbolculuk kariyerindeki son maçı yarın oynanacak olan İstanbulspor maçı olacak. Fenerbahçe taraftarları, bu önemli maçta Bonucci'yi yalnız bırakmayacak ve ona olan sevgilerini gösterecekler.