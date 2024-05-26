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Bolu Mudurnu'da feci kaza! Çiftçi yem kırma makinesine kapılarak hayatını kaybetti

Bolu’da kurbanlık hayvanlarına yem vermek isterken yem kırma makinesine kapılan Savaş Şenol, hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemeler ve alınması gereken güvenlik önlemleri hakkında bilgi alın.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu Mudurnu'da feci kaza! Çiftçi yem kırma makinesine kapılarak hayatını kaybetti mask
Bolu Mudurnu'da feci kaza! Çiftçi yem kırma makinesine kapılarak hayatını kaybetti
Bolu Mudurnu'da feci kaza! Çiftçi yem kırma makinesine kapılarak hayatını kaybetti
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Kurbanlık Besleme Sırasında Yaşanan Talihsiz Olay

Bolu’nun Mudurnu ilçesi Gürçam köyünde, büyükbaş besihane çiftliğinde kurbanlık hayvanlarına bakan Savaş Şenol, talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Yem kırma makinesini çalıştırırken kolunu makineye kaptıran Şenol, tüm çabalarına rağmen kolunu kurtaramadı ve makineye kapıldı.

Bolu Mudurnu'da feci kaza! Çiftçi yem kırma makinesine kapılarak hayatını kaybetti

Anında Müdahale ve Olay Yerine Ekiplerin Sevki

Olayın fark edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda Savaş Şenol’un hayatını kaybettiği belirlendi. Şenol’un cenazesi, gerekli incelemelerin ardından morga kaldırıldı.Bolu Mudurnu'da feci kaza! Çiftçi yem kırma makinesine kapılarak hayatını kaybetti

İncelemeler ve Güvenlik Önlemleri

Olayın ardından jandarma ekipleri, kaza ile ilgili detaylı incelemeler başlattı. Yem kırma makinelerinin kullanımındaki güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.
# kaza, mudurnu

26 May 2024 - 12:15 Bolu/ Mudurnu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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