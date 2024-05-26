Göztepe’nin genç yıldızları Milli Takım kadrosunda!

Göztepe’nin iki genç yeteneği Taha Altıkardeş ve Uğur Kaan Yıldız, Ümit Milli Takımı’na davet edildi. Trendyol 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen Göztepe’de milli takım heyecanı yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin savunma oyuncusu Taha Altıkardeş ile sağ bek Uğur Kaan Yıldız, Ümit Milli Takımı’nın İskoçya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna seçildi.

Göztepe’den açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, “Genç oyuncularımız Uğur Kaan Yıldız ile Taha Altıkardeş, Ümit Milli Takımımızın İskoçya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna davet edildi. Ümit Milli Takımımız, 3 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da İskoçya ile karşılaşacak. Genç oyuncumuzu tebrik ediyor, kendisine ve Ümit Milli Takımımıza başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Genç yetenekler milli takımda

Göztepe’nin genç yetenekleri Taha Altıkardeş ve Uğur Kaan Yıldız, başarılarıyla dikkat çekiyor. Taha Altıkardeş, savunmada gösterdiği sağlam performans ile takımının Süper Lig’e yükselmesinde önemli rol oynarken, Uğur Kaan Yıldız sağ bek pozisyonunda sergilediği başarılı oyunla adından söz ettirdi.

İskoçya maçı hazırlıkları

Ümit Milli Takımı, 3 Haziran’da İstanbul’da İskoçya ile oynayacağı özel maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Kadroya davet edilen Taha ve Uğur, bu önemli karşılaşmada milli formayı giyecek olmanın heyecanını yaşıyorlar. Teknik direktör ve antrenörler, genç oyuncuların performansını yakından takip ederek onların gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Gelecek vadeden futbolcular

Taha Altıkardeş ve Uğur Kaan Yıldız, gelecek vaat eden futbolcular olarak Göztepe camiasında büyük bir gurur kaynağı olmuş durumda. Her iki oyuncunun da Ümit Milli Takım’da sergileyecekleri performans, hem kendi kariyerleri hem de Türk futbolu için önemli bir adım olabilir.