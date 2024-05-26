Göynük'te tavuk kamyonu uçuruma uçtu! Sürücü yaralı kurtarıldı

Kamyon Uçuruma Yuvarlandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde ciddi bir trafik kazası meydana geldi. Göynük- Mudurnu kara yolunda, Engin D. (27) yönetimindeki 14 AC 208 plakalı, tavuk kamyonu, Hacıayaz Geçidi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.

Acil Durum Ekipleri Olay Yerinde

Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, hızlı bir şekilde yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücü Engin D., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Göynük Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından, durumu daha ayrıntılı incelemek üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın Sebebi Araştırılıyor

Sürücünün sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Kazanın kesin sebebi, olay yeri incelemeleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda netlik kazanacak.