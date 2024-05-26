Göynük'te tavuk kamyonu uçuruma uçtu! Sürücü yaralı kurtarıldı

Kamyon Uçuruma Yuvarlandı
Bolu'nun Göynük ilçesinde ciddi bir trafik kazası meydana geldi. Göynük- Mudurnu kara yolunda, Engin D. (27) yönetimindeki 14 AC 208 plakalı, tavuk kamyonu, Hacıayaz Geçidi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.
Acil Durum Ekipleri Olay Yerinde
Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, hızlı bir şekilde yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.
Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Kazada yaralanan sürücü Engin D., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Göynük Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından, durumu daha ayrıntılı incelemek üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazanın Sebebi Araştırılıyor
Sürücünün sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Kazanın kesin sebebi, olay yeri incelemeleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda netlik kazanacak.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.