8 yaşındaki Eftelya, okulda sandviç yerken hayatını kaybetti!



Düzce’de Üzücü Olay

Düzce’de 8 yaşındaki Eftelya Kaymak, okulda yediği sandviçin nefes borusuna kaçması sonucu boğularak hayatını kaybetti. Bu trajik olayın ardından minik Eftelya, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine yoğun bir katılım oldu.

Cenazede Duygusal Anlar

Eftelya Kaymak’ın cenaze töreni, Ağa Mahallesi’nde bulunan Yeşil Cami’de düzenlendi. Törene Düzce Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, Düzce Milletvekili Talih Özcan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Alay Komutanı Albay Murat Kılıç ile çok sayıda vatandaş katıldı. Düzce Müftüsü Osman Aydın, cenaze namazını kıldırdı ve tören boyunca duygusal anlar yaşandı.

Müftü Aydın’ın Açıklamaları

Namaz öncesi açıklamalarda bulunan Müftü Osman Aydın, “Vefat haberini aldığımızda herkesin gözyaşları döküldü. Hepimiz çok üzüldük. Bu acıya hepimiz ortak oluyoruz. Allah yavrumuzu cennetine eriştirsin,” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, cenazedeki duygusal atmosferi daha da yoğunlaştırdı.

Son Yolculuk

Türk bayrağı ile örtülen Eftelya Kaymak’ın tabutunun önünde kılınan cenaze namazının ardından, minik Eftelya’nın cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.