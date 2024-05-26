8 yaşındaki Eftelya, okulda sandviç yerken hayatını kaybetti!

Düzce’de Üzücü Olay
Düzce’de 8 yaşındaki Eftelya Kaymak, okulda yediği sandviçin nefes borusuna kaçması sonucu boğularak hayatını kaybetti. Bu trajik olayın ardından minik Eftelya, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine yoğun bir katılım oldu.
Cenazede Duygusal Anlar
Eftelya Kaymak’ın cenaze töreni, Ağa Mahallesi’nde bulunan Yeşil Cami’de düzenlendi. Törene Düzce Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, Düzce Milletvekili Talih Özcan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Alay Komutanı Albay Murat Kılıç ile çok sayıda vatandaş katıldı. Düzce Müftüsü Osman Aydın, cenaze namazını kıldırdı ve tören boyunca duygusal anlar yaşandı.
Müftü Aydın’ın Açıklamaları
Namaz öncesi açıklamalarda bulunan Müftü Osman Aydın, “Vefat haberini aldığımızda herkesin gözyaşları döküldü. Hepimiz çok üzüldük. Bu acıya hepimiz ortak oluyoruz. Allah yavrumuzu cennetine eriştirsin,” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, cenazedeki duygusal atmosferi daha da yoğunlaştırdı.
Son Yolculuk
Türk bayrağı ile örtülen Eftelya Kaymak’ın tabutunun önünde kılınan cenaze namazının ardından, minik Eftelya’nın cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.