Zonguldak Kömürspor tribün liderleri Boluspor taraftarlarından destek istedi

Futbolun birleştirici gücünü vurgulayan Zonguldak Kömürspor tribün liderleri, tüm taraftarları bugün protesto yürüyüşüne davet etti. Bu büyük etkinlik, kamuoyunda "Büyük Zonguldak Yürüyüşü" olarak adlandırılıyor ve geniş katılım bekleniyor.
“Haksızlığa uğradığımızı bir kez…”
Zonguldak Kömürspor tribün liderleri Miraç Balcı ve Taner Arslantürk, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 'şike' iddialarıyla ilgili olarak Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçında başlattığı inceleme sürecinin uzamasına tepki gösteriyor. Balcı ve Arslantürk, "Şike olduğu aşikar olan ve herkesin dile getirdiği Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçı ile ilgili Etik Kurulu hala bir açıklama yapmadı. Biz de haksızlığa uğradığımızı bir kez daha dile getirmek için büyük bir yürüyüş düzenleyeceğiz," şeklinde konuştu.
Bölge takımlarına destek çağrısı
Tribün liderleri, komşu illerdeki Bartınspor, Karabük İdmanyurdu ve Boluspor taraftarlarına da destek çağrısında bulundu. "Zonguldak Kömürspor’umuz büyük bir haksızlığa uğruyor. Tüm Batı Karadeniz birlik ve beraberlik içinde olalım. Yarın sizin de başınıza bir haksızlık geldiğinde biz de sizin yanınızda oluruz," ifadelerini kullandı.
Tüm bölge halkı davetli
Yürüyüş, Pazar günü saat 15.00'te başlayacak ve geniş bir katılım bekleniyor. Tribün liderleri, "Tüm ilçe, belde, mahalle, köylerdeki cefakar taraftarımızı bekliyoruz. Ayrım olmadan tüm siyasiler, bürokratlar, resmi kurum ve kuruluş müdürleri ve çalışanları, sivil toplum örgütleri, dernekler, 7’den 70’e herkesi bekliyoruz," dedi. Ayrıca, Bartın, Karabük ve Boluspor taraftarlarına da "Gelin, bu haklı davamızda bizim yanımızda olun," çağrısında bulundular.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.