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Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında şampiyonluk ve küme düşme hattını ilgilendiren maçların VAR hakemleri açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kritik maçlarında Hollanda ve İtalya'dan VAR hakemleri görev yapacak.

İhlas Haber Ajansı
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Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR hakemleri belli oldu! mask
Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR hakemleri belli oldu!
Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR hakemleri belli oldu!
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında bugün oynanacak olan şampiyonluk ve küme düşme hattını ilgilendiren karşılaşmaların Video Yardımcı Hakemleri (VAR) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Bugün 7 maç oynanacak ve tüm maçlar saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR hakemleri belli oldu!

Konyaspor – Galatasaray maçının VAR hakemi  

Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. Bu maçın VAR hakemi olarak ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Pol van Boekel görev yapacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR hakemleri belli oldu!

Fenerbahçe – İstanbulspor maçının VAR hakemi

Fenerbahçe, İstanbulspor’u ağırlayacak. Bu karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Bu mücadelede VAR hakemi olarak İtalya Futbol Federasyonu’ndan Marco Di Bello görev alacak.

Diğer maçların VAR hakemleri

Bugünkü maçlarda görev yapacak VAR hakemleri şu şekilde:

Kasımpaşa - Beşiktaş: Ümit Öztürk

Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Claudio Pereira

Adana Demirspor - RAMS Başakşehir: Bülent Birincioğlu

Pendikspor - Gaziantep FK: Helder Malheiro

Hatayspor - Çaykur Rizespor: Johann Pfeifer

# fenerbahçe, türkiye

26 May 2024 - 13:06 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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