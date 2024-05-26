Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında bugün oynanacak olan şampiyonluk ve küme düşme hattını ilgilendiren karşılaşmaların Video Yardımcı Hakemleri (VAR) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Bugün 7 maç oynanacak ve tüm maçlar saat 19.00'da başlayacak.

Konyaspor – Galatasaray maçının VAR hakemi

Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. Bu maçın VAR hakemi olarak ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Pol van Boekel görev yapacak.

Fenerbahçe – İstanbulspor maçının VAR hakemi

Fenerbahçe, İstanbulspor’u ağırlayacak. Bu karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Bu mücadelede VAR hakemi olarak İtalya Futbol Federasyonu’ndan Marco Di Bello görev alacak.

Diğer maçların VAR hakemleri

Bugünkü maçlarda görev yapacak VAR hakemleri şu şekilde:

Kasımpaşa - Beşiktaş: Ümit Öztürk

Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Claudio Pereira

Adana Demirspor - RAMS Başakşehir: Bülent Birincioğlu

Pendikspor - Gaziantep FK: Helder Malheiro

Hatayspor - Çaykur Rizespor: Johann Pfeifer