Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında bugün oynanacak olan şampiyonluk ve küme düşme hattını ilgilendiren karşılaşmaların Video Yardımcı Hakemleri (VAR) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Bugün 7 maç oynanacak ve tüm maçlar saat 19.00'da başlayacak.
Konyaspor – Galatasaray maçının VAR hakemi
Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. Bu maçın VAR hakemi olarak ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Pol van Boekel görev yapacak.
Fenerbahçe – İstanbulspor maçının VAR hakemi
Fenerbahçe, İstanbulspor’u ağırlayacak. Bu karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Bu mücadelede VAR hakemi olarak İtalya Futbol Federasyonu’ndan Marco Di Bello görev alacak.
Diğer maçların VAR hakemleri
Bugünkü maçlarda görev yapacak VAR hakemleri şu şekilde:
Kasımpaşa - Beşiktaş: Ümit Öztürk
Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Claudio Pereira
Adana Demirspor - RAMS Başakşehir: Bülent Birincioğlu
Pendikspor - Gaziantep FK: Helder Malheiro
Hatayspor - Çaykur Rizespor: Johann Pfeifer
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.