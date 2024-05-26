Kira artış oranları nasıl hesaplanacak?

2 Temmuz'dan itibaren kira artışları, 12 aylık enflasyon ortalaması üzerinden hesaplanacak. Bu düzenleme, kira oranlarını yüzde 60'a çıkaracak ve kira piyasasında önemli değişikliklere yol açacak. Yeni düzenleme ile kira anlaşmazlıklarının azalması bekleniyor.

Yüzde 60'a varan artışlar

Nisan ayı enflasyon verilerine göre, yeni düzenleme ile kira artış oranlarının yüzde 59.64 seviyelerine çıkması bekleniyor. Bu oran, kiracıları zorlasa da, emlak uzmanları tarafından kiralık evlerin sayısında artışa yol açacağı düşünülüyor. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, özellikle boş daire sahiplerinin bu düzenleme ile birlikte dairelerini kiraya verme konusunda daha istekli olacaklarını belirtti.

Kira Anlaşmazlıklarında ne olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yüzde 25 kira artış sınırının uzatılmayacağı yönündeki açıklamaları, sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. Mevcut yüzde 25 sınırının uygulanmasının zor olduğunu belirten Özelmacıklı, yeni düzenlemenin daha gerçekçi bir çözüm sunduğunu ve kira anlaşmazlıklarını azaltacağını düşünüyor.

Yeni kira sözleşmelerinde enflasyon oranı esas alınacak

2 Temmuz'dan itibaren yenilenen kira kontratlarında, kira artış oranı olarak Tüketici Fiyat Endeksi'nin son 12 aylık ortalaması esas alınacak. Nisan ayı itibarıyla bu oran yüzde 59.64 seviyesinde bulunuyor. Bu değişiklik, kiracı ve mal sahipleri arasındaki anlaşmazlıkları azaltmayı hedefliyor. 2023 yılında kira ve kiracı tahliyesi konularında açılan dava sayısının 120 bin seviyelerine ulaşması, bu düzenlemenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Boş daireler kiraya ve satışa çıkacak

Yeni düzenleme, boş dairelerin kiraya veya satışa çıkarılmasını teşvik edecek. Özelmacıklı, mal sahiplerinin yüzde 25 sınırı nedeniyle boş tuttukları daireleri, sınırın kalkmasıyla birlikte kiraya verme konusunda daha hevesli olacağını ifade etti. Bu durum, hem kiracı hem de mal sahipleri arasındaki anlaşmazlıkları azaltarak, hukuki süreçlerin iş yükünü hafifletecek.

Kira piyasasında hareketlilik bekleniyor

Kira artış oranlarındaki değişiklik, emlak piyasasında hareketlilik yaratacak. Boş dairelerin kiraya verilmesi ve satışa çıkarılması, piyasada arzı artırarak dengeleyici bir rol oynayacak. Bu durum, kira fiyatlarındaki dengesizlikleri de ortadan kaldırabilir. Emlak sektöründe oluşacak bu hareketlilik, hem kiracılar hem de ev sahipleri için yeni fırsatlar sunacak.

Yeni düzenlemenin beklenen etkileri

Özetle, 2 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni kira artış düzenlemesi, kira piyasasında önemli değişikliklere yol açacak. Hem kiracılar hem de mal sahipleri için daha adil bir sistem getirecek olan bu düzenleme, emlak piyasasında hareketliliği artıracak ve anlaşmazlıkları azaltacak. Bu yenilik, tüm taraflar için olumlu sonuçlar doğurması bekleniyor.