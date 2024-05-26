Bolu'da Dörtdivan ilçesinde samanlık yangını paniğe neden oldu!



Dörtdivan İlçesi'nde Çıkan Yangın Korkuttu

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, Yalacık köyünde Halil Y.'ye ait samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu.

Yangının Çıkış Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Halil Y.'nin samanlığında başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek samanlığı tamamen kullanılamaz hale getirdi. Bölgedeki vatandaşlar, yangının yayılma tehlikesi karşısında büyük korku yaşadı.

İtfaiye Ekipleri Hızlı Müdahale Etti

İhbar üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin bitişikteki eve sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti. İş makinelerinin de desteğiyle yangın, çevre binalara zarar vermeden söndürüldü. Ekiplerin başarılı çalışması sayesinde büyük bir felaket önlendi.

Yangının Zararları ve Sonrası

Yangın nedeniyle Halil Y.'ye ait samanlık tamamen kül oldu. Maddi zarar büyük olup, yetkililer hasar tespit çalışmalarına başladı. Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı. İtfaiye ekipleri, bölge halkına yangın güvenliği konusunda uyarılarda bulundu.