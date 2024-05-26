26 May 2024 - 13:37- Asayiş G:

Bolu'da Dörtdivan ilçesinde samanlık yangını paniğe neden oldu!

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde çıkan samanlık yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yangın güvenliği konusunda bölge halkına uyarılarda bulunuldu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Bolu'da Dörtdivan ilçesinde samanlık yangını paniğe neden oldu! mask
Bolu'da Dörtdivan ilçesinde samanlık yangını paniğe neden oldu!
Bolu'da Dörtdivan ilçesinde samanlık yangını paniğe neden oldu!
+2
Haber albümü için resme tıklayın


Dörtdivan İlçesi'nde Çıkan Yangın Korkuttu

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, Yalacık köyünde Halil Y.'ye ait samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu.

Bolu'da Dörtdivan ilçesinde samanlık yangını paniğe neden oldu!

Yangının Çıkış Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Halil Y.'nin samanlığında başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek samanlığı tamamen kullanılamaz hale getirdi. Bölgedeki vatandaşlar, yangının yayılma tehlikesi karşısında büyük korku yaşadı.

Bolu'da Dörtdivan ilçesinde samanlık yangını paniğe neden oldu!

İtfaiye Ekipleri Hızlı Müdahale Etti

İhbar üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin bitişikteki eve sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti. İş makinelerinin de desteğiyle yangın, çevre binalara zarar vermeden söndürüldü. Ekiplerin başarılı çalışması sayesinde büyük bir felaket önlendi.Bolu'da Dörtdivan ilçesinde samanlık yangını paniğe neden oldu!

Yangının Zararları ve Sonrası

Yangın nedeniyle Halil Y.'ye ait samanlık tamamen kül oldu. Maddi zarar büyük olup, yetkililer hasar tespit çalışmalarına başladı. Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı. İtfaiye ekipleri, bölge halkına yangın güvenliği konusunda uyarılarda bulundu.

# çevre

26 May 2024 - 13:37 Bolu/ Dörtdivan- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL