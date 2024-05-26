Bolu Veteranlar B Grubu 2. hafta tamamlandı! İşte görünüm 

Bolu Veteranlar Futbol Turnuvası'nın ikinci haftası, futbol tutkunları için unutulmaz anlar yaşattı. B Grubu'nda gerçekleşen maçlar, toplamda 34 golle futbol severlere adeta bir gol şöleni sundu. Takımların kıyasıya mücadelesi, turnuvanın çekişmesini ve heyecanını bir üst seviyeye taşıdı.

1453 Osmanlı farkını konuşturdu

Şampiyonluk adayları arasında gösterilen 1453 Osmanlı takımı, Şabablı Metal'e karşı güçlü bir performans sergiledi. 6-2'lik skorla rakibini mağlup eden 1453 Osmanlı, turnuvadaki ikinci galibiyetini alarak iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Takım, turnuva boyunca gösterdiği üstün performans ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Liva İnşaat'tan güçlü galibiyet

Liva İnşaat, Köroğlu Beton ile yaptığı karşılaşmada sahadan 4-1'lik bir skorla galip ayrıldı. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Liva İnşaat, kazandığı üç puanla turnuvada iddialı konumunu korudu. Takımın bu başarısı, gelecek maçlar için de umutlarını yeşertti.

Biz Bize 2012 Taşkestispor rakibini geçti

Biz Bize 2012 Taşkestispor, karşılaştığı Taşkestispor ile olan maçta sahaya hızlı bir giriş yaptı. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen ekip, rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu galibiyet, takımın turnuvadaki konumunu güçlendirdi ve gelecek maçlar için moral oldu.

Nefes kesen bir beraberlik

Bolu 14 FK ile SEM MAK arasında gerçekleşen mücadele, karşılıklı gollerin atıldığı ve son derece çekişmeli geçen bir maç oldu. Maç, 2-2'lik eşitlikle sonuçlanırken her iki takım da ilk puanlarını bu maçla kazandı. Bu sonuç, turnuvanın ilerleyen haftaları için heyecanı artırdı.

MRC Ceylan Yapı rakibini farklı geçti

MRC Ceylan Yapı, Aurora Enerji ile yaptığı maçta sahada üstün bir oyun sergileyerek rakibini 9-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu sonuç, MRC Ceylan Yapı'nın turnuvadaki etkileyici performansını sürdürdüğünü gösterdi. Takım, attığı 9 golle turnuvanın en dikkat çekici performanslarından birini sergiledi.