- Spor

Bolu Veteranlar B Grubu 2. hafta tamamlandı! İşte görünüm 

Bolu Veteranlar Futbol Turnuvası'nda B Grubu'nda gerçekleşen ikinci hafta maçları, toplam 34 golle adeta gol yağmuruna sahne oldu. Takımların kıyasıya mücadelesi futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Bolu Veteranlar B Grubu 2. hafta tamamlandı! İşte görünüm  mask
Bolu Veteranlar B Grubu 2. hafta tamamlandı! İşte görünüm 
Bolu Veteranlar B Grubu 2. hafta tamamlandı! İşte görünüm 
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Bolu Veteranlar Futbol Turnuvası'nın ikinci haftası, futbol tutkunları için unutulmaz anlar yaşattı. B Grubu'nda gerçekleşen maçlar, toplamda 34 golle futbol severlere adeta bir gol şöleni sundu. Takımların kıyasıya mücadelesi, turnuvanın çekişmesini ve heyecanını bir üst seviyeye taşıdı.

Bolu Veteranlar B Grubu 2. hafta tamamlandı! İşte görünüm 

1453 Osmanlı farkını konuşturdu

Şampiyonluk adayları arasında gösterilen 1453 Osmanlı takımı, Şabablı Metal'e karşı güçlü bir performans sergiledi. 6-2'lik skorla rakibini mağlup eden 1453 Osmanlı, turnuvadaki ikinci galibiyetini alarak iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Takım, turnuva boyunca gösterdiği üstün performans ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Bolu Veteranlar B Grubu 2. hafta tamamlandı! İşte görünüm 

Liva İnşaat'tan güçlü galibiyet

Liva İnşaat, Köroğlu Beton ile yaptığı karşılaşmada sahadan 4-1'lik bir skorla galip ayrıldı. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Liva İnşaat, kazandığı üç puanla turnuvada iddialı konumunu korudu. Takımın bu başarısı, gelecek maçlar için de umutlarını yeşertti.

Bolu Veteranlar B Grubu 2. hafta tamamlandı! İşte görünüm 

Biz Bize 2012 Taşkestispor rakibini geçti

Biz Bize 2012 Taşkestispor, karşılaştığı Taşkestispor ile olan maçta sahaya hızlı bir giriş yaptı. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen ekip, rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu galibiyet, takımın turnuvadaki konumunu güçlendirdi ve gelecek maçlar için moral oldu.

Bolu Veteranlar B Grubu 2. hafta tamamlandı! İşte görünüm 

Nefes kesen bir beraberlik

Bolu 14 FK ile SEM MAK arasında gerçekleşen mücadele, karşılıklı gollerin atıldığı ve son derece çekişmeli geçen bir maç oldu. Maç, 2-2'lik eşitlikle sonuçlanırken her iki takım da ilk puanlarını bu maçla kazandı. Bu sonuç, turnuvanın ilerleyen haftaları için heyecanı artırdı.

Bolu Veteranlar B Grubu 2. hafta tamamlandı! İşte görünüm 

MRC Ceylan Yapı rakibini farklı geçti

MRC Ceylan Yapı, Aurora Enerji ile yaptığı maçta sahada üstün bir oyun sergileyerek rakibini 9-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu sonuç, MRC Ceylan Yapı'nın turnuvadaki etkileyici performansını sürdürdüğünü gösterdi. Takım, attığı 9 golle turnuvanın en dikkat çekici performanslarından birini sergiledi.

Bolu Veteranlar B Grubu 2. hafta tamamlandı! İşte görünüm 

26 May 2024 - 13:41 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL