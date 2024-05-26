Bolu vefat edenler.. 26 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

MİHRİCAN AKSOY
Emekli Eğitim Müfettişi Mahmet AKSOY’un eşi
Cenazesi buğün Dörtdivan ilçesi kadılar camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedilecektir.
AHMET ŞEN
Düzce Kaynaşlı ilçesi Yeşiktepe köyü halkından Bolu Özel İdareden Emekli
Cenazesi buğün Düzce Kaynaşlı ilçesi kadılar camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
AYŞE DİKMEN
Kıbrıscık ilçesi bölücekaya köyü halkından (merhum) Ali DİKMEN’in eşi (merhum) Cumhur ,Adem ve İdris DİKMEN, Hüriye GÜLEN ,Emine SEMEN ,Zübeyde
Cenazesi buğün Kıbrıscık ilçesi Bölücekaya köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
ORHAN GEZEN
Karaçayır mahallesi halkından (merhume) Safure GEZEN’in eşi Necip ve Şerafettin GEZEN’in babası Husniye ve Makbule GEZEN’in kayınbabası
Cenazesi buğün Karaçayır mahallesi camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.
EMİNE GÜLCAN
Ali GÜLCAN’ın eşi Engin ve Ersin GÜLCAN’ın anneleri İdris DUMAN’ın ablası
Cenazesi buğün Aşağıçamlı köyü camiinde kılacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.