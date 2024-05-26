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Bolu vefat edenler.. 26 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 26 Mayıs 2024 Bugün 5 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 26 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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MİHRİCAN AKSOY

Emekli Eğitim Müfettişi  Mahmet AKSOY’un eşi

Cenazesi buğün Dörtdivan ilçesi kadılar camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedilecektir.

AHMET ŞEN

Düzce Kaynaşlı ilçesi Yeşiktepe köyü halkından Bolu Özel İdareden Emekli

Cenazesi buğün Düzce Kaynaşlı ilçesi kadılar camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

AYŞE DİKMEN

Kıbrıscık ilçesi bölücekaya köyü halkından (merhum) Ali DİKMEN’in eşi (merhum) Cumhur ,Adem ve İdris DİKMEN, Hüriye GÜLEN ,Emine SEMEN ,Zübeyde

Cenazesi buğün Kıbrıscık ilçesi Bölücekaya köyü  camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

ORHAN GEZEN

Karaçayır mahallesi halkından (merhume) Safure GEZEN’in eşi Necip ve Şerafettin GEZEN’in babası Husniye ve Makbule GEZEN’in kayınbabası

Cenazesi buğün Karaçayır mahallesi   camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.

EMİNE GÜLCAN

Ali GÜLCAN’ın eşi Engin ve Ersin GÜLCAN’ın anneleri İdris DUMAN’ın ablası

Cenazesi buğün Aşağıçamlı köyü camiinde kılacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

# eğitim, düzce, aile

26 May 2024 - 13:47 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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