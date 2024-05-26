Bıçakçılar gece gündüz çalışmaya başladı

Teçhizat hazırlığı için erken başlangıç

Bayram öncesi, bıçak ve diğer kesici aletlerin tamir ve bakımı için çarşıya akın eden vatandaş bıçakçılarda uzun kuyruklar oluşturuyor. Kurban kesimi sırasında zorluk yaşamak istemeyen vatandaşlar, bayramdan önce bıçaklarını biletmek için erken saatlerde çarşıya giderek işlerini garanti altına alıyor

Kalaycıların ve bıçakçıların yoğun çalışma saatleri

Kalaycılık ve bıçak bileyiciliğiyle uğraşan esnaflardan Uğur İşeri, bayram öncesi iş yoğunluğunun arttığını belirtti. İşeri, "Vatandaşlarımızın bıçak, çaydanlık ve tencere tamiratı talepleri arttı. Biz de sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar çalışarak ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz" dedi. Bayram öncesi yoğun mesai yapan esnaflar, vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapıyor.

Esnafın bayram hazırlıkları devam ediyor

Esnaf Murat İşeri de bayram öncesi yoğun bir tempoda çalıştıklarını ifade etti. İşeri, "Esnaf olarak Kurban Bayramı'na hazırlanıyoruz. Müşterilerimizden ricamız, tamiri yapılacak ürünlerini sıkışıklık olmadan erkenden getirmeleridir" dedi. Esnaflar, bayram öncesi hazırlıklarını titizlikle yürütmeye devam ediyor.

Vatandaşların bayram telaşı hissediliyor

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, vatandaşlar bayram hazırlıklarını tamamlamak için çarşıdaki esnafa erken saatlerde gitmeyi tercih ediyor. Bayram öncesi yoğunlaşan işler nedeniyle bıçakçılarda ve kalaycılarda uzun kuyruklar oluşuyor. Vatandaşlar, bayramda kullanacakları eşyaların tamiratını son güne bırakmamak için erkenden çarşıya akın ediyor.

Yoğun mesai devam ediyor

Kurban Bayramı'na günler kala, bıçakçılar ve kalaycılar yoğun mesailerine devam ediyor. Bayram öncesi tüm hazırlıkların tamamlanabilmesi için esnaflar özveriyle çalışıyor. Vatandaşların tamirat ihtiyaçlarını karşılamak için gece geç saatlere kadar hizmet veriliyor. Bayramın huzurlu ve sorunsuz geçmesi için esnaflar ellerinden geleni yapıyor.

Bayram öncesi tamirat ve bakım işleri hız kazandı

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tamirat ve bakım işleri hız kazandı. Bıçakçılar ve kalaycılar, bayram öncesi yoğun mesai yaparak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Esnaf, bayram öncesi hazırlıklarını tamamlarken, vatandaşlar da bayramda kullanacakları eşyaların tamiratını erkenden yaptırmak için çarşıya akın ediyor.