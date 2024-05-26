Gölcük ve Abant’ta hafta sonu yoğunluğu! Yerli ve yabancı tatilciler akın etti!



Bolu'nun Doğal Güzellikleri Tatilcileri Büyülüyor

Bolu'nun eşsiz doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı. Şehir merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve "Tabiatın Kalbi" olarak adlandırılan Gölcük Tabiat Parkı, doğa severler için cazibe merkezi haline geldi. Aynı şekilde, kent merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Abant Gölü Milli Parkı da doğa ile iç içe bir tatil geçirmek isteyenlerin favori mekânlarından biri oldu.

Gölcük Tabiat Parkı: Doğanın Kalbinde Huzur

Gölcük Tabiat Parkı’na gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, bisiklete binerek, golf araçları ile göl turu atarak ve piknik alanlarında keyifli vakit geçirerek tatilin tadını çıkardı. Tatilciler ayrıca, doğanın büyüleyici manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafları çekerek anılarını ölümsüzleştirdi. Özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören park, doğal güzellikleri ve huzurlu ortamıyla ziyaretçilerini adeta büyüledi.

Abant Gölü Milli Parkı: Kartpostal Tadında Bir Tatil

Abant Gölü Milli Parkı, piknik alanlarında piknik yaparak, göl çevresinde yürüyüş yaparak ve kartpostal güzelliğindeki manzara eşliğinde fotoğraflar çekerek keyifli vakit geçirmek isteyen tatilcilerle dolup taştı. Doğaseverler, gölün etrafında yürüyüş yaparak temiz havanın tadını çıkarırken, doğanın sunduğu eşsiz manzaralarla buluştu.

Doğa İle İç İçe Hafta Sonu Kaçamağı

Bolu'nun doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen tatilciler, Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'nı ziyaret ederek, doğanın sunduğu eşsiz güzelliklerin keyfini çıkardı. Özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören bu parklar, doğaseverler için adeta birer cennet niteliğinde. Hem göl manzarası hem de piknik ve yürüyüş alanları ile dolu dolu bir hafta sonu geçiren ziyaretçiler, Bolu'nun doğa harikalarına hayran kaldı.