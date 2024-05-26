Göynük Orman İşletme Müdürlüğü'nde önemli denetim ve inceleme ziyareti

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ü ağırlayarak önemli bir denetim ve inceleme ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Göynük Orman İşletme Müdürü Ahmet Öztürk, Müdür Yardımcısı Avni Arslan ve işletme şefleri hazır bulundu. Ziyaretin amacı, ormancılık faaliyetlerinin gözden geçirilmesi, yangın önlemlerinin değerlendirilmesi ve 2024 yılı programlarının planlanmasıydı.

Ormancılık faaliyetlerine yakın bakış

Ziyaret sırasında, Göynük Orman İşletme Müdürü Ahmet Öztürk, bölgedeki ormancılık faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi. Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, işletme şefleri ile gerçekleştirdiği görüşmelerde ormancılık faaliyetlerinin önemine dikkat çekti. Ormanların sürdürülebilir yönetimi ve koruma çalışmalarının titizlikle yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Yangınlara karşı uyarılar ve önlemler

Mahmut Şentürk, ziyareti sırasında özellikle olası orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Yangınların önlenmesi ve müdahale süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade eden Şentürk, yangın sezonu boyunca alınacak önlemlerin titizlikle uygulanmasını istedi. 2024 yılı için planlanan programların da bu önlemler çerçevesinde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

2024 yılı programları ve tasarruf tedbirleri

Bölge Müdürü Şentürk, 2024 yılı ormancılık programlarının yıl içerisinde program aşımına mahal vermeden uygulanması gerektiğini belirtti. Tasarruf tedbirlerinin titizlikle uygulanmasının önemine değinen Şentürk, tüm çalışanlardan azami gayret beklediğini ifade etti. Ormancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kaynakların etkin kullanılması gerektiği üzerinde durdu.

Bina ve tesis incelemeleri

Ziyaret kapsamında Mahmut Şentürk, Göynük Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bina ve tesislerde incelemelerde bulundu. Mevcut durumun değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu incelemelerde, hizmetlerin kalitesi yerinde görüldü. Şentürk, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması için talimatlar verdi.

Çalışmalar ve hizmetler konusunda memnuniyet

Mahmut Şentürk, Göynük Orman İşletme Müdürlüğü'nde yapılan hizmetler ve çalışmalar hakkında memnuniyetini dile getirdi. Orman işletmesinin çalışmaları hakkında olumlu geri bildirimlerde bulunan Şentürk, özverili çalışmaların devamını diledi. Personelin gayreti ve çalışkanlığının takdir edilmesi, motivasyon açısından önemli bir mesaj olarak iletildi.

Ziyaretin sonuçları ve temenniler

Ziyaretin sonunda, Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Göynük Orman İşletme Müdürlüğü'nden kazasız ve başarılı bir yıl geçirilmesi temennisiyle ayrıldı. Ormancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve verimliliği konusunda önemli mesajlar veren Şentürk, 2024 yılı programlarının başarıyla uygulanmasını diledi. Göynük Orman İşletme Müdürlüğü, bu önemli ziyaretle birlikte geleceğe yönelik çalışmalarına daha da güçlenerek devam edecek.