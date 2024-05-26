- Spor

Göztepe hem sahaların hem tribünlerin şampiyonu oldu! Kocaelispor, Sakaryaspor ve Trabzonspor’u geride bıraktı!

Göztepe, 1. Lig'de 16 bin 332 taraftar ortalamasıyla tribünde şampiyon oldu. Süper Lig'e yükselen Göztepe, taraftar desteğiyle yeni sezonda iddialı. Detaylar haberimizde.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Göztepe hem sahaların hem tribünlerin şampiyonu oldu! Kocaelispor, Sakaryaspor ve Trabzonspor’u geride bıraktı! mask
Göztepe hem sahaların hem tribünlerin şampiyonu oldu! Kocaelispor, Sakaryaspor ve Trabzonspor’u geride bıraktı!
Göztepe hem sahaların hem tribünlerin şampiyonu oldu! Kocaelispor, Sakaryaspor ve Trabzonspor’u geride bıraktı!
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Süper Lig'e yükselen Göztepe, 1. Lig'deki başarısını tribünlerde de gösterdi. Sarı-kırmızılılar, 16 bin 332 seyirci ortalamasıyla 1. Lig'de taraftar rekorunu kırarak tribünde de şampiyon oldu.

Göztepe hem sahaların hem tribünlerin şampiyonu oldu! Kocaelispor, Sakaryaspor ve Trabzonspor’u geride bıraktı!

Taraftar sayılarında Göztepe zirvede

Göztepe, Kocaelispor ve Sakaryaspor'u geride bırakarak tribünlerde liderliği elde etti. Kocaelispor, 8 bin 153 seyirci ortalamasıyla ikinci sırada yer alırken, Sakaryaspor ise 5 bin 705 taraftarla üçüncü sırada yer aldı. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan iç saha maçlarında Göztepe, Süper Lig'deki birçok takımı da geride bıraktı.

Göztepe hem sahaların hem tribünlerin şampiyonu oldu! Kocaelispor, Sakaryaspor ve Trabzonspor’u geride bıraktı!

Süper Lig’de de iddialı

Süper Lig'de taraftar ortalamasında ilk sırada yer alan Galatasaray, 43 bin 113 kişiyle zirvede bulunuyor. Galatasaray'ı, 38 bin 42 seyirciyle Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş 23 bin 663 kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Samsunspor ise 17 bin 119 kişiyle dördüncü sırada bulunuyor. Göztepe, 16 bin 214 taraftar ortalaması olan Trabzonspor’u geride bıraktı.

Göztepe hem sahaların hem tribünlerin şampiyonu oldu! Kocaelispor, Sakaryaspor ve Trabzonspor’u geride bıraktı!

Göztepe’nin yeni sezondaki hedefleri

Göztepe, bu sezonun ilk maçında Sakaryaspor'u Gürsel Aksel Stadı'ndaki zemin çalışmaları nedeniyle Akhisar Spor Toto Stadı'nda ağırladı. Taraftarlarının desteğiyle Süper Lig'de de iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyorlar. Gürsel Aksel Stadı'nın atmosferi ve taraftar desteği ile Göztepe, yeni sezonda da büyük başarılara imza atmayı planlıyor.

# fenerbahçe, spor

26 May 2024 - 14:16 İzmir- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL