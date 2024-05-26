Göztepe hem sahaların hem tribünlerin şampiyonu oldu! Kocaelispor, Sakaryaspor ve Trabzonspor’u geride bıraktı!

Süper Lig'e yükselen Göztepe, 1. Lig'deki başarısını tribünlerde de gösterdi. Sarı-kırmızılılar, 16 bin 332 seyirci ortalamasıyla 1. Lig'de taraftar rekorunu kırarak tribünde de şampiyon oldu.

Taraftar sayılarında Göztepe zirvede

Göztepe, Kocaelispor ve Sakaryaspor'u geride bırakarak tribünlerde liderliği elde etti. Kocaelispor, 8 bin 153 seyirci ortalamasıyla ikinci sırada yer alırken, Sakaryaspor ise 5 bin 705 taraftarla üçüncü sırada yer aldı. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan iç saha maçlarında Göztepe, Süper Lig'deki birçok takımı da geride bıraktı.

Süper Lig’de de iddialı

Süper Lig'de taraftar ortalamasında ilk sırada yer alan Galatasaray, 43 bin 113 kişiyle zirvede bulunuyor. Galatasaray'ı, 38 bin 42 seyirciyle Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş 23 bin 663 kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Samsunspor ise 17 bin 119 kişiyle dördüncü sırada bulunuyor. Göztepe, 16 bin 214 taraftar ortalaması olan Trabzonspor’u geride bıraktı.

Göztepe’nin yeni sezondaki hedefleri

Göztepe, bu sezonun ilk maçında Sakaryaspor'u Gürsel Aksel Stadı'ndaki zemin çalışmaları nedeniyle Akhisar Spor Toto Stadı'nda ağırladı. Taraftarlarının desteğiyle Süper Lig'de de iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyorlar. Gürsel Aksel Stadı'nın atmosferi ve taraftar desteği ile Göztepe, yeni sezonda da büyük başarılara imza atmayı planlıyor.