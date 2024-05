2025 Nissan Kicks çıktı! Fiyatı ve özellikleri neler? Bu SUV çok konuşulacak!

Nissan Kicks'in Yenilenmesi

Nissan, Kicks SUV'yi yenileyerek onu sınıfın geri kalanıyla aynı çizgiye yaklaştırdı. Önceki modelin heyecanlanması kolay değildi, ancak bu farklı. Mevcut teknoloji son derece çağdaştır ve aynı zamanda güvenilir dört tekerlekten çekiş seçeneği de mevcuttur. Her şey, Nissan'ın bu modeli mükemmelleştirmek için zaman ve para harcadığını gösteriyor.

2025'teki Yenilikler

Kicks'in ikinci nesli geliyor. Öncekinden daha büyük, daha fazla alan ve güce sahip ve tamamen yeni bir tarza sahip. Yeni Kicks, hem iç hem de dış tasarımıyla dikkat çekiyor.

Satışa Çıkış Tarihi

Yeni Nissan Kicks SUV, 2024 yazının sonlarında bayilere ulaşacak.

2025 Nissan Kicks Fiyatlandırması

2025 Nissan Kicks'in 22.500 dolardan başlamasını bekliyoruz. Orta seviye SV geçmişte en popüler seçimdi ve bizim de tavsiye etme eğiliminde olacağımız bir seçenek. Fiyatlandırma şu şekildedir:

Kicks S: 22.500 ABD Doları (tahmini)

Kicks SV: 24.500 ABD doları (tahmini)

Kicks SR: 25.500 ABD doları (tahmini)

Bu tahminler, hem üreticinin önerdiği perakende satış fiyatını (MSRP) hem de fabrikadan bayiye teslimat ücretini (varış ücreti) içerir.

Rekabetçi Fiyatlandırma

Honda HR-V, Kia Seltos, Hyundai Kona, Subaru Crosstrek ve Mazda CX-30 gibi rakiplerin çoğu 25 bin dolar veya daha yüksek fiyat aralığında yer alıyor. Crosstrek ve CX-30 standart olarak dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte gelir.

Yeni bir Kicks yarı kompakt SUV satın almadan önce ne kadar ödemeniz gerektiğini öğrenmek için Kelley Blue Book Fuarı Satın Alma Fiyatını kontrol edin. Önceki neslin yeniden satış değerleri ortalamanın biraz altındaydı, bu da bir aracı sattığınızda daha fazla parayı geri almayı, daha büyük bir peşinat ve bir sonraki aracınızda daha düşük aylık ödemeler anlamına gelir.

Güç ve Performans

2025 Kicks, sürücüye daha fazla güç sağlama potansiyeline sahip. 2.0 litrelik motoru, önceki modele göre 19 beygirlik bir artışla 141 beygir gücü üretiyor. Ancak yeni Kicks'in yaklaşık 360 pound daha ağır olması bu coşkuyu biraz hafifletiyor. Kia Seltos'un tabanı 146 beygir gücüne sahip. Diğer yandan, Kicks artık her donanım seviyesinde mevcut olan dört tekerlekten çekiş seçeneğini sunuyor (önceki model yalnızca önden çekişliydi).

Taze İç Mekan

Nissan, macera dolu dış görünüme uyum sağlamak için yeni Kicks'i şık bir iç mekanla süsledi. En azından üst SR donanımında, her ikisi de 12,3 inç boyutunda, dijital gösterge paneli ve bilgi-eğlence dokunmatik ekranı içeren çift ekranlı bir ünite bulunuyor. Zero Gravity koltukları her iki sırada da standarttır. Yeni 2025 Kicks'in daha büyük gövdesi, yolcularına daha fazla alan sağlıyor. Omuz mesafesi ve arka bacak mesafesinde artışlar var. Ancak Kia Seltos ve Honda HR-V, uzun bacaklara sahip olanlar için hala biraz daha uyumlu.

Kargo Alanı

Kargo alanı donanıma ve aracın dört tekerlekten çekişli olup olmamasına göre değişir. Arka koltukların arkasındaki en büyük bagaj alanı 30 fit küp olup, bu koltuklar katlandığında 60 fit küp kadar genişliyor. Bu rakamlar sınıf için harikadır. Önceki Kicks'in 25,3/53,1 fit küpü ile karşılaştırıldığında büyük bir artış. Nissan ayrıca 40,3 inçlik sınıfının en geniş kargo alanı açıklığına sahip olduğunu ve bu da bebek arabası gibi eşyaları yüklemeyi daha kolay hale getirdiğini iddia ediyor.

Çarpıcı Dış Mekan

Önceki Kicks'in neye benzediğini çoktan unuttuk. Bu, yeni neslin tasarımının ne kadar çarpıcı olduğu ve mevcut modelin ne kadar sıradan olduğu hakkında çok şey söylüyor. Nissan'ın yeni tasarım felsefesi buysa, yeni nesil Murano ile neler yapabileceğini görmek için sabırsızlanıyoruz.

Motor ve Şanzıman

Daha büyük bir 4 silindirli motor, yeni Kicks'e dönüşüyor. Artık 2.0 litre (1,6'dan yukarı) ve 141 beygir gücü ve 140 lb-ft tork (122/114'ten yukarı) üretiyor. Bu, standart önden çekişli konfigürasyona gidiyor, ancak Kicks artık üç donanımın tamamıyla dört tekerlekten çekiş seçeneği (Kar moduna sahip) sunuyor.

Garanti

Nissan'ın yeni araç garantisi, hangisi önce gerçekleşirse, üç yıl veya 36.000 mil sürer. Güç aktarma organları, yol yardımı da dahil olmak üzere beş yıl veya 60.000 mil boyunca garanti kapsamındadır. Bu terimler sınıf için tipiktir. Ücretsiz planlı bakım yoktur.

Emniyet

Standart güvenlik özellikleri arasında otomatik acil frenleme ve yaya algılama ile ileri çarpışma uyarısı bulunur. Ayrıca arka çapraz trafik uyarısı ile kör nokta izleme sisteminin de bu dizinin bir parçası olmasından mutluyuz. En üst SV donanımında ProPilot uyarlanabilir hız sabitleyici, şerit tutma ve direksiyon yardımı bulunuyor; bu özellik ilk kez Kicks'te ortaya çıkıyor.



2025 Nissan Kicks, yenilenen tasarımı, geliştirilmiş performansı ve modern özellikleri ile dikkat çekiyor. Uygun fiyatı ve güçlü güvenlik donanımları ile bu yeni model, yarı kompakt SUV segmentinde güçlü bir seçenek sunuyor.