Tatangalar'dan kritik Bodrum FK finali öncesi uyarı: 'Sorumlu değiliz'

Süper Lig yolunda heyecan dolu bir final karşılaşması yaklaşırken, Sakaryaspor taraftar grubu Tatangalar, önemli bir uyarıda bulundu. Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayarak finale yükselme başarısı gösterdi ve 30 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00'de Adana'da Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarların dikkatine

Tatangalar, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, taraftarlardan final maçında ve öncesinde sağduyulu davranmalarını ve ortamı gerecek yaklaşımlardan kaçınmalarını talep etti. Grup, bugüne kadar Bodrumspor taraftarlarıyla herhangi bir sorun yaşanmadığını ve Adana'da oynanacak final müsabakasında da olumsuz bir durum yaşanmamasını temenni ettiklerini belirtti.

Sosyal medya uyarısı

Tatangalar'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Sakaryasporlular; 30 Mayıs Perşembe günü karşılaşacağımız Bodrumspor final müsabakası öncesi gerek sosyal medyada, gerek farklı mecralarda ortamı gerecek tüm yaklaşımlardan uzak durulmasını talep ediyoruz. Bodrumspor taraftarları ile bugüne kadar hiçbir sorunumuz olmadığı gibi Adana’da oynanacak olan final müsabakasında da olumsuz bir durum yaşanmamasını temenni ediyoruz."

Sorumluluk reddi

Açıklamanın devamında, organizasyon harici Adana'ya gidecek münferit taraftarların yaşayacağı olumsuzluklardan Tatangalar Taraftar Grubu'nun ve derneğin sorumlu olmadığının altı çizildi:

"Dolayısıyla tüm taraftarımızın Sakaryaspor’a yakışacak şekilde hareket etmelerini önemsiyoruz. Ayrıca, altını çizerek ifade ediyoruz ki: Adana'ya Organizasyonumuz harici gidecek olan münferit taraftarlarımızın yaşayacağı olumsuzluklar ve sorunlardan Derneğimiz ve Tatangalar Taraftar Grubu sorumlu değildir."

Sakaryaspor'un büyük mücadelesi

Sakaryaspor, bu kritik maç öncesinde tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Bodrum FK ile yapılacak bu büyük mücadele, Süper Lig yolunda atılacak önemli bir adım olarak görülüyor. Taraftarların sağduyulu ve centilmence davranması, takımın moralini yüksek tutmak adına büyük önem taşıyor.