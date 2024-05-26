2025 Toyota 4Runner sonunda geldi! Fiyatı ve özellikleri neler? Ford Ranger, Mitsubishi L 200, Volkswagen Amarok’un devri bitiyor!

Yeni Donanım Seviyeleri ile Genişleyen 2025 Toyota 4Runner Serisi

2025 Toyota 4Runner, SR5, TRD Sport, TRD Off-Road, Limited ve TRD Pro donanımlarına iki yeni seçenek ekledi: kara odaklı Trailhunter ve üst düzey Platinum. Bu yeni donanım seviyeleri, her zamankinden daha fazla seçenek sunuyor ve 4Runner hayranlarını heyecanlandırıyor.

Güç ve Performans: Yeni Motor Seçenekleri

2025 Toyota 4Runner, iki motor seçeneği ile geliyor. Çoğu model, 278 beygir gücü üreten 2.4 litrelik i-Force turbo dört silindirli motorla donatılacak. Daha fazla güç isteyenler için, 326 beygir gücüne sahip i-Force Max hibrit motor seçeneği mevcut. Bu hibrit sistem, sekiz vitesli otomatik şanzıman ile destekleniyor ve TRD Off-Road, Limited, TRD Pro, Trailhunter ve Platinum modellerinde sunuluyor.

Tasarım: Tacoma'dan İlham Alan Yeni 4Runner

2025 4Runner, Toyota Tacoma'dan aldığı tasarım ipuçları ile dikkat çekiyor. Daha geniş iz genişliği ve ekstra üç inçlik gövde genişliği ile çarpıcı bir duruş sergiliyor. Toyo Open Country AT III lastikleri ve belirgin çamurluk işaret fişekleri, aracı daha kaslı ve güçlü kılıyor. Yeni model, 2.4 inç artan dingil mesafesi ile daha büyük lastiklerin kullanımını da mümkün kılıyor.

İç Mekan: Konfor ve Teknoloji Bir Arada

İç mekanda, 2025 4Runner, yeni Tacoma'daki gösterge paneli, orta konsol ve diğer kontrol unsurları ile benzerlik taşıyor. 14.0 inçlik bilgi-eğlence dokunmatik ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi teknolojik özellikler sunuyor. TRD Pro ve Trailhunter modellerinde farklı malzeme ve renk seçenekleri ile iç mekan özelleştirilebilir.

İki Tanıdık Yeni Motor: Güç ve Verimlilik

2025 4Runner'ın temel motoru, 278 beygir gücü ve 317 pound-feet torka sahip 2.4 litrelik turboşarjlı sıralı dört silindirli i-Force motordur. Sekiz vitesli otomatik şanzıman ile desteklenen bu motor, SR5 ve TRD Sport'ta tek seçenek olarak sunulacak. TRD Off-Road ve Limited modellerinde ise temel donanım olacak. Daha fazla güç isteyenler için i-Force Max hibrit motor seçeneği mevcut. Bu motor, toplam 326 beygir gücü ve 465 pound-feet tork üretiyor.

Gelişmiş Süspansiyon ve Arazi Performansı

TNGA-F mimarisi ile donatılan yeni 4Runner, Tacoma ve Land Cruiser ile benzer süspansiyon düzenine sahip. TRD Pro ve Trailhunter modelleri, Fox QS3 ve ARB/Old Man Emu amortisörlerle donatılmıştır. Trailhunter modeli, ek koruma plakaları ve kaya kaydırıcılar gibi arazi odaklı özelliklere sahiptir.

Üçüncü Sıra Koltuk: Genişleyen İç Mekan

İsteğe bağlı üçüncü sıra koltuk, 4Runner serisine geri dönüyor. Bu koltuk, SR5 ve hibrit güç aktarma organı seçeneğinin bulunmadığı Limited modellerde mevcut olacak. Yeni tek adımlı takla tasarımı ile üçüncü sıraya erişim kolaylaştırılmıştır.

Yeni 4Runner'ın Gelmesi: Beklemeye Değer mi?

2025 Toyota 4Runner, genişleyen donanım seviyeleri, yeni motor seçenekleri ve gelişmiş tasarımı ile dikkat çekiyor. Bu sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenen yeni 4Runner, uzun süren bekleyişin sonunda Toyota hayranlarını memnun edecek gibi görünüyor. Yakıt ekonomisi ve fiyat detayları yakında açıklanacak, ancak yeni altıncı nesil 4Runner'ın sunduğu yenilikler, beklemeye değer olduğunu kanıtlıyor.