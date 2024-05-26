Otelcilik Turizm Lisesi'nde yolsuzluk iddiaları… Kimler sorumlu?

Bolu İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak adı değiştirilen Otelcilik Turizm Meslek Lisesi, ortaya atılan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme geldi. Okul müdürü ve bazı siyasi figürler, dönemin İl Milli Eğitim Müdürü ve Bolu Valisi ile birlikte karıştığı iddia edilen bu olaylar, bir okuyucu mektubuyla gün yüzüne çıktı. İddialar, duyulduğunda birçok kişinin canını sıkacak türden.

İhbar mektubu ile ortaya çıkan skandal

Haber merkezimize ulaşan ihbar mektubu, Bolu İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşananları detaylı bir şekilde anlatıyor. Okul müdürünün okul imkanlarını eğitim ve öğretim haricinde kullanarak yolsuzluk yaptığı, müfettişlerin tespit ettiği bu usulsüzlüklerin siyasilerin müdahalesiyle örtbas edildiği belirtiliyor. İddialara göre, okul müdürü faturasız işlemler yaparak döner sermayeye aktarılması gereken paraların akıbetini gizlemiş. Bu durum, birçok kişinin dikkatini çekecek ve olayın üzeri daha fazla örtülemeyecek gibi görünüyor.

Faturasız işlemler ve kaybolan paralar

Okulda yapılan teftişlerde, müdürün üç yıldızlı uygulama otelinde döner sermayeyi yönetirken faturasız işlemler gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bu durum, döner sermayeye aktarılması gereken paraların nereye gittiğini belirsizleştiriyor. Özellikle düğünler ve etkinlikler için alınan ödemelerin faturalarının ibraz edilememesi, işin ciddiyetini daha da arttırıyor. İddialar arasında, İŞKUR Müdürü ve Eğitim Bir Sen yöneticilerinin de bu etkinliklerde yer aldığı belirtiliyor.

Yolsuzluk iddialarında siyasi müdahaleler

İhbar mektubunda, müfettişlerin tespit ettiği bu yolsuzlukların siyasilerin devreye girmesiyle örtbas edildiği ifade ediliyor. Müfettişler tarafından teklif edilen ceza, dönemin valilik ve milli eğitim müdürlüğü tarafından kınama cezasına çevrilmiş. Bu durum, yolsuzluk iddialarının üst düzey bürokratlar tarafından korunduğunu gösteriyor.

Okul imkanlarının suistimali

Okul müdürünün okul imkanlarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanması da iddialar arasında. Dil eğitimi öncelikli olması gereken okulda, müdürün kişisel gösterileri dışında pek bir şey yapılmadığı belirtiliyor. Rehber öğretmenin özel muayenehanesindeki hastaları okula getirdiği ve okul imkanlarını bu şekilde suistimal ettiği iddia ediliyor. Bu durum, okul yönetiminde ciddi problemler olduğunun göstergesi.

Döner sermaye gelirlerinin akıbeti belirsiz

İddialara göre, döner sermaye gelirlerinin nasıl kullanıldığı ve kimlere ne kadar ödeme yapıldığı belirsiz. Uygulama Oteli'nin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındıktan sonra yapılan harcamalar da sorgulanıyor. 2020 yılında otel için 20 buzdolabı alınması, devletin zarara uğratıldığını gösteriyor. Okul aile birliği harcamalarında da öğrenci menfaatine olmayan harcamaların olduğu iddia ediliyor.

Müdürün yeni hedefi: Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tüm bu iddiaların gölgesinde, okul müdürünün sosyal medyada İl Kültür ve Turizm Müdürü olması gerektiği algısını oluşturmaya çalıştığı belirtiliyor. İhbarcı, bu durumun hırsızlığın ödüllendirilmesi anlamına geleceğini belirterek, kamuoyunun bilgilendirilmesini talep ediyor. İddialar karşısında ilgili kurumların nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu.

İddiaların inkar edilmemesi

Haber merkezimizin yaptığı araştırmalara göre, yaklaşık bir yıl önce müfettişlerin bu konularla ilgili inceleme başlattığı ve raporlar tuttuğu doğrulandı. Ancak görüştüğümüz kişiler kesin bilgi vermekten kaçındı. Kamuoyuna sunulan bu haberdeki iddialar, bahsi geçen kurumlarda görevli kişilerin ne açıklama yapacaklarını ve iddialara karşı nasıl bir tutum sergileyeceklerini merak ettiriyor.