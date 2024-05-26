Bolu Otogarında hacca uğurlama coşkusu

Bolu'dan kutsal topraklara gidecek hacı adayları, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın duaları eşliğinde uğurlandı. Bolu Otogarında gerçekleşen programda, hacı adayları ve vatandaşlar manevi bir atmosferde buluştu.

Dualar ve ilahi sesleri

Uğurlama töreninde hocaların okuduğu Kur'an-ı Kerim ve Mekke ile Medine özlemini dile getiren ilahiler, katılımcıların gönüllerini fethetti. Bu manevi atmosfer, hem hacı adayları hem de onları uğurlamaya gelen vatandaşlar için unutulmaz anlar yaşattı.

Müftü Demirtaş’ın konuşması

Programda konuşan İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, hacı adaylarına önemli mesajlar verdi. Konuşmasına şu ifadelerle başladı: "Değerli Hacı Adayları ve Bolu'muzun güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Yüreklerinizdeki iman aşkıyla, manevi bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Kâbe'nin gölgesinde dualar edecek, Peygamber Efendimiz'in izinde yürüyeceksiniz."

Hac yolculuğunun manevi anlamı

Müftü Demirtaş, hacın sadece bir yolculuk değil, aynı zamanda bir dönüşüm olduğunu belirtti. "Maddi dünyanın kaygılarından sıyrılıp, ruhunuzun derinliklerine ineceğiniz bir fırsattır. Kâbe'yi tavaf ederken, günahlarınızdan arınacak, Arafat'ta vakfeye dururken, Rabb'inize yakınlığın huzurunu hissedeceksiniz," dedi.

Dualarda tüm Müslümanlar unutulmadı

Hacı adaylarına sabır, şükür ve tevazu ile bu kutsal yolculuğa çıkmaları gerektiğini hatırlatan Demirtaş, dualarında sadece kendilerini değil, tüm İslam âlemini ve insanlığı da unutmaları gerektiğini vurguladı. "Gazze, Doğu Türkistan ve tüm mazlum kardeşlerimiz için de dua edin," diyerek sözlerine devam etti.

Evrensel buluşma ve yeniden başlangıç

Hacın, evrensel bir buluşma ve dertleşme fırsatı olduğunu belirten Müftü Demirtaş, "Hac, bir bütünleşme ve yeniden başlangıçtır. Geri döndüğünüzde, buradan aldığınız manevi güçle, çevrenize ışık saçacak, iyilik ve güzellik yolunda yürüyeceksiniz," dedi.

530 hacı adayı kutsal topraklara gidecek

2024 yılı hac mevsiminde Bolu'dan toplam 530 hacı adayı kutsal topraklara gitmek üzere yola çıkacak. İlk etapta 220 hacı adayı uğurlandı. Programın sonunda, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın yaptığı dua ile hacı adayları kutsal yolculuklarına uğurlandı. Hacı adaylarının, kutsal topraklardan manevi hazinelerle dönmeleri temenni edildi.