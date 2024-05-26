Mudurnu Halk Eğitim Merkezi'nden iş garantisi! Ekskavatör operatörleri 65 bin liraya kadar kazanıyor!



Mudurnu Halk Eğitim Merkezi'nden İş Garantili Kurs

Mudurnu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği ekskavatör operatörlüğü kursu büyük ilgi görüyor. Son eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, uygulamalı sınavı başarıyla geçerek sertifikalarını aldı. Halk Eğitim Müdürü Cemali Özlü'nün verdiği bilgilere göre, bugüne kadar 800 kişi bu kurslardan mezun oldu ve iş bulma sürecinde önemli avantajlar elde etti.

65 Bin Liraya Kadar Maaş İmkanı

Mudurnu Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen kurslardan mezun olan operatörler, sahada uygulamalı eğitim alıyor ve eğitimciler tarafından titizlikle denetleniyor. En düşük ekskavatör operatörü maaşı 30 bin lira iken, deneyim ve yetkinliklere göre bu rakam 65 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bu durum, kursiyerlerin kursa olan ilgisini artırıyor.

Doğrudan İşe Girme Fırsatı

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemali Özlü, kursu başarıyla tamamlayanların doğrudan fabrikalarda işe başladığını belirtti. "Bu belgeyi alan kişiler doğrudan fabrikalara işe girebilmektedir. Şu an 200'ün üzerinde vatandaşımız bu kurs sayesinde fabrikalarda faal olarak çalışmaktadır. Kurslarımız devam ediyor," dedi.

Kursiyerlerden Tam Not

Eğitimlere katılan kursiyerlerden biri, "Çok güzel çalışıyoruz. Bugün de belge almak için imtihan yapıldı. Ben kursa iş bulabilmek için Bolu'dan katıldım," diyerek memnuniyetini dile getirdi. Bu tür geri bildirimler, kursun ne kadar etkili ve faydalı olduğunu gözler önüne seriyor.

Ekskavatör Operatörlüğü Kursu: Geleceğe Yatırım

Mudurnu Halk Eğitim Merkezi'nin ekskavatör operatörlüğü kursu, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Eğitimlerin uygulamalı olması ve yüksek maaş imkanları, kursa olan talebi sürekli olarak artırıyor. Bu kurs, sadece iş bulma sürecini hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda kariyerine güçlü bir başlangıç yapmak isteyenler için de ideal bir çözüm sunuyor.