2025 Kia EV3 Türkiye’ye geliyor! Fiyatı ve özellikleri neler? Kia’nın en iyi aracı mı? İşte detaylar…

Kia EV3, gelecek yıl Türkiye yollarına çıkıyor. Hem tek hem de çift motorlu versiyonlarıyla sunulacak olan bu elektrikli araç, Kia'nın hedeflediği EPA tahminine göre 300 mil menzile sahip olacak. En dikkat çekici özelliği ise Kia'nın, EV3'ü 35.000 dolar civarında fiyatlandırmayı umması. Bu fiyatlandırma, onu piyasadaki en uygun fiyatlı yeni elektrikli araçlardan biri yapıyor.

Elektrikli Araçlar İçin Yeni Bir Dönem

Kia EV3, markanın elektrikli araç atağının bir sonraki adımı olarak, üç sıralı EV9'dan alınan dersleri daha küçük ve daha uygun fiyatlı bir pakette sunuyor. EV3'lerin ilk partisi bu yaz Güney Kore'de yollara çıkacak. Ancak, küçük elektrikli crossover'ın diğer pazarlara ulaşması biraz zaman alacak. Kia, Türkiye'ye özel modellerin 2025'in ilk yarısında geleceğini tahmin ediyor.

Bu nedenle, bazı güç aktarma sistemi özellikleri, resmi EPA tahmini menzil veya fiyatlandırma dahil, şu anda bilmediğimiz birçok şey var. Bununla birlikte, Kia, EV3'ün elektrikli otomobilleri daha geniş bir alıcı kitlesi için daha erişilebilir hale getirmesini istiyor ve şirket, üst düzey modeller için 50.000 $'a kadar uzanan yaklaşık 35.000 $'lık bir temel MSRP'yi hedefliyor.

EV'ye Hazır mıyım?

EV sahipliği, evde veya işte (240V) şarj edebiliyorsanız en iyi sonucu verir. Bu genellikle 240V'luk bir ev kurulumu anlamına gelir, ancak ofisinizde veya arabanızın her gün birkaç saat park edilmiş olduğu diğer yerlerde de benzer bir kurulum yapabilirsiniz. Bir plug-in hibridiniz olmadığı sürece normal bir ev prizinin (120V) yeterli olmasını beklemeyin; bu durumda evde gece boyunca şarj etmek mümkündür.

Evde şarj edemiyorsanız, şarj istasyonunda şarj etmek, benzin istasyonuna göre en az 10 kat daha uzun sürebilir. Kamuya açık şarj altyapısı henüz başlangıç aşamasında olduğundan, kullanıcı deneyimi çıldırtıcı derecede tutarsız olabilir. Tesla sahipleri, şirketin tescilli Supercharger istasyonlarının güvenilirliği ve hızı konusunda övünme eğilimindedir. Ancak rakip DC hızlı seçenekleri şu ana kadar teknik sorunlar ve aşırı kalabalık nedeniyle sıkıntı çekmiştir. Bu gelişen bir ortam ve bizim en iyi tavsiyemiz, satın almak istediğiniz EV için mevcut seçenekler hakkında araştırma yapmanızdır. 240V ev şarj sistemi eklemenin maliyeti 1.600 $ veya daha fazla olabilir.

Şirin ve Fonksiyonel Tasarım

EV3'ün en iyi yanı, üretim versiyonunun, Kia'nın geçen yıl ilk kez gösterdiği sevimli konsept otomobille neredeyse aynı görünmesidir. Kutu şeklindeki tasarımı ve dört kollu tekerlekleriyle dikkat çeken bu araç, boyutlarıyla da fark yaratıyor. EV3, 169,3 inç uzunluğunda, 72,8 inç genişliğinde, 61,4 inç yüksekliğinde ve 105,5 inç uzunluğunda bir dingil mesafesine sahip. Bu, onu orta boy EV6'dan 15 inç daha kısa ve Kia Soul hatchback'ten sadece biraz daha uzun yapıyor.

Kia, EV3'ün standart ve GT-Line varyantlarını sunacak. İkincisi, Kia'nın diğer GT-Line modellerine benzer bir yaklaşımla, biraz daha agresif bir görünüm ve büyük tekerlekler sunacak. Daha yüksek performanslı EV3 GT'nin de 2025'in sonlarında veya 2026'da gelmesi bekleniyor.

Performans ve Menzil Özellikleri

EV3, Kia EV6 ve EV9 ile aynı E-GMP esnek mimarisi üzerine inşa edilmiştir. Standart menzilli model 58,3 kWh'lik bir bataryadan güç alırken, uzun menzilli versiyonda 81,4 kWh'lik bir ünite bulunuyor. Kia, her iki modelin de 201 beygir gücü ve 209 lb-ft tork üreten tek bir elektrik motoruyla eşleştirildiğini söylüyor. Ayrıca çift motorlu, dört tekerlekten çekişli bir versiyonun da daha sonra çevrimiçi olacağını doğruladı. Önden çekişli EV3'ün 0'dan 62 mil/saat hıza 7,5 saniyede ulaşması ve 170 km/saat azami hıza ulaşması bekleniyor.

Menzil açısından Kia yöneticileri, ABD EPA standartlarına göre yaklaşık 300 mil, daha iyimser Avrupa WLTP test döngüsünde ise 600 kilometreye (373 mil) kadar ulaşmayı hedefliyor. Maksimum şarj hızları henüz bilinmiyor, ancak EV3'ün, EV6 ve EV9'da bulunan daha pahalı 800 voltluk sistem yerine 400 voltluk elektrik mimarisini kullanacağı biliniyor. Kia, bataryayı %10 şarj durumundan %80 şarj durumuna 31 dakikada çıkarmanın mümkün olacağını söylüyor.

Gelişmiş Sürücü Destek Teknolojileri

EV3, Kia'nın şerit tutma teknolojisini ve uyarlanabilir hız sabitleyiciyi birleştiren Otoyol Sürüş Yardımı 2 paketi ile donatılacak. Kia, EV3'ün ayrıca rejeneratif frenleme seviyesinin uyarlanabilir olduğu ve sürücünün alışkanlıklarını "öğrendiği" şirketin i-Pedal 3.0 yazılımını da piyasaya süreceğini söyledi. Bu teknolojileri denemek için heyecanlıyız.

İç Mekan ve Eğlence Özellikleri

EV3'ün iç mekanı, ilginç tasarımlardan sürgülü orta konsol masasına ve yoldayken bir e-bisiklet veya diğer ekipmanı şarj etmenize olanak tanıyan arkadaki araçtan yüklemeye (V2L) kadar birçok özellikle dikkat çekiyor. Kaputun altında, yaklaşık 1 fit küp kargo alanına sahip ufacık bir parça bulunuyor. Ancak arka tarafta, EV3 arka koltuklar dik durumdayken 16,3 fit küp depolama alanı sunuyor.

Dik şekli sayesinde bol miktarda baş mesafesi sağlayacak olan EV3'ün, küçük boyutu göz önüne alındığında, arka koltukta uzun boylu yolcular için bacak mesafesi biraz dar olabilir. Kia, EV3'ü EV9'da bulunan Rahatlama koltuğuyla birlikte sunmayı planlıyor, bu sayede aracın şarj olmasını beklerken hızlıca bir şekerleme yapabilirsiniz.

Büyük Ekran ve Yapay Zeka Asistanı

EV3, 12 inçlik bir baş üstü ekrana ve Kia'nın bilgi-eğlence yazılımının güncellenmiş bir sürümüyle EV9 ile aynı 30 inç genişliğinde ön panele monte ekranına sahip olacak. "Hey, Kia" diyerek uyandırabileceğiniz üretken bir AI ses asistanı da bulunacak. Multimedya yazılımı aynı zamanda entegre akış hizmetlerini (Netflix, YouTube, TikTok vb.) içerecek, böylece elektrikli araç şarj cihazının başında otururken en sevdiğiniz çevrimiçi dizileri izleyebileceksiniz.

2025'te Türkiye'de Satışa Sunulacak

Şu anda EV3'ü Türkiye'de satmanın önündeki en büyük engel, Kia'nın 35.000 dolarlık fiyatı yakalayıp yakalayamayacağı. EV3 başlangıçta Türkiye'de üretilmeyeceği için 7.500 ABD Doları tutarındaki federal vergi kredisine hak kazanamayacak. Ancak Kia, yakın zamanda EV9'u yerel olarak üretmek için Türkiye'deki üretim tesislerine yatırım yaptı. Bu nedenle EV3'lerin de burada üretilmesi mantıklı görünüyor.