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AFAD’dan ORKUT’a arama kurtarma eğitimi

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ORKUT ekibi, AFAD tarafından verilen depremde arama ve kurtarma eğitimi aldı. Teorik ve uygulamalı eğitimlerle afetlere karşı hazırlıklı hale gelen ekip, olası felaketlere karşı sertifikalı olarak hazırlandı.

Arzu Sarı
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AFAD’dan ORKUT’a arama kurtarma eğitimi mask
AFAD’dan ORKUT’a arama kurtarma eğitimi
AFAD’dan ORKUT’a arama kurtarma eğitimi
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ORKUT ekibine AFAD'dan hayati eğitim

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Orman Kurtarma Timi (ORKUT), AFAD tarafından düzenlenen kapsamlı bir depremde arama ve kurtarma eğitimine katıldı. Hem teorik hem de uygulamalı derslerden oluşan bu eğitim, ORKUT ekiplerinin afetlere karşı hazırlık seviyesini artırmayı hedefledi. Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara sertifikaları verildi.

AFAD’dan ORKUT’a arama kurtarma eğitimi

Eğitim programına katılım ve amaç

Eğitime, Bolu Valiliği tarafından kurulan arama kurtarma derneklerinin üyeleri ile ORKUT ekibinden toplam 54 kişi katıldı. Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı ve Basın ve İletişim Şube Müdürü Osman Kara da eğitimde yer aldı. Eğitimin ana amacı, katılımcılara afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktı.

AFAD’dan ORKUT’a arama kurtarma eğitimi

Teorik derslerin içeriği

Eğitim süresince, afet öncesi alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranışlar ve afet sonrası yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alındı. Teorik derslerde, özellikle deprem sırasında ve sonrasında güvenliğin nasıl sağlanacağına dair önemli bilgiler aktarıldı. Bu bilgiler, katılımcıların afet anında bilinçli ve etkili müdahale yapabilmelerini sağlamak adına büyük önem taşıyordu.

AFAD’dan ORKUT’a arama kurtarma eğitimi

Uygulamalı tatbikatlar ve pratik eğitimler

Eğitimin uygulamalı kısmında, arazide yapılan tatbikatlarla doğru ve yanlış davranışlar gösterildi. Bu tatbikatlar, katılımcıların öğrendiklerini pekiştirmesi ve gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlara hazırlıklı olmaları açısından kritik bir rol oynadı. Tatbikatlar sırasında yapılan hatalar anında düzeltilerek, doğru davranış şekilleri öğretildi.

AFAD’dan ORKUT’a arama kurtarma eğitimi

Sertifikalar ve değerlendirme süreci

Eğitimin sonunda yapılan sınavla katılımcıların bilgi düzeyi değerlendirildi. Sınavda başarılı olan katılımcılara sertifikaları törenle verildi. Bu sertifikalar, katılımcıların aldıkları eğitimi başarıyla tamamladıklarını ve afet anında görev alabileceklerinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Sertifikalı katılımcılar, olası afetlerde etkin görev alabilecekler.

AFAD’dan ORKUT’a arama kurtarma eğitimi

Eğitimin önemi ve gelecekteki planlar

Bu tür eğitimlerin düzenli olarak verilmesi, afetlere karşı daha hazırlıklı bir toplum oluşturulması açısından büyük önem taşıyor. ORKUT ekibi, gelecekte de bu tür eğitimlerle bilgilerini güncelleyerek ve pratik yaparak hazır durumda olacak. Bolu Valiliği ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün işbirliğiyle gerçekleştirilen bu eğitimler, toplumun genel afet bilincini artırmayı hedefliyor.

AFAD’dan ORKUT’a arama kurtarma eğitimi

Katılımcıların görüşleri ve eğitimden alınan dersler

Eğitime katılan ORKUT üyeleri, aldıkları eğitimin kendileri için çok faydalı olduğunu ve afet anında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilinçlendiklerini belirttiler. Katılımcılar, teorik bilgilerin pratik tatbikatlarla pekiştirilmesinin eğitim sürecini daha etkili hale getirdiğini ifade ettiler. Bolu Valiliği ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün işbirliğiyle gerçekleştirilen bu eğitimler, gelecekte de devam ederek afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturmayı hedefliyor.

# eğitim

26 May 2024 - 23:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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