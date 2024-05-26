Fenerbahçe – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe – İstanbulspor maçı hangi kanalda?

Futbolseverler için büyük heyecanla beklenen Fenerbahçe - İstanbulspor maçı, 38. hafta mücadelesinde Volkan Bayarslan'ın düdüğüyle Ülker Stadyumu'nda oynanacak. VAR görevinde İtalyan hakem Marco Di Bello yer alacak. Bu kritik karşılaşmada Fenerbahçe kazanır ve Galatasaray kaybederse, 2023-2024 sezonu şampiyonu Fenerbahçe olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 2'de ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe - İstanbulspor muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Mert (Osayi), Çağlar, Becao, Ferdi, Zajc, Fred, King, Szymanski, Tadic, Dzeko (Serdar)

İstanbulspor: Arda, Okan, Bartu, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Coly, Vefa, Sambissa, Mamadou, Jackson

Lig'de 50. randevu

Fenerbahçe ile İstanbulspor ligde 50. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 49 maçta Fenerbahçe 35 galibiyet elde ederken, İstanbulspor 8 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 6 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu süreçte Fenerbahçe 92 gol atarken, İstanbulspor 32 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 5-1 kazandı.

26 maçlık yenilmezlik serisi

Fenerbahçe ligde oynadığı son 26 karşılaşmayı kaybetmedi. Bu süreçte birçok rakibini mağlup eden sarı-lacivertliler, bu seriyi İstanbulspor karşısında da sürdürmek istiyor.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Fenerbahçe'de derbide kırmızı kart gören Alexander Djiku ile sarı kart cezalısı Michy Batshuayi'nin yanı sıra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan men cezası alan Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Eğribayat ve Jayden Oosterwolde İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder de maç kadrosunda olmayacak.

Son 4 maçta 23 gol

İstanbulspor'un Süper Lig'e yeniden yükseldiği 2022 yılından bu yana Fenerbahçe ile oynadığı maçlar gol düellolarına sahne oldu. Son 4 maçta 23 gol atıldı. Bu süreçte Fenerbahçe 3 galibiyet alırken, bir maç da 3-3 berabere bitti.

Maçın hakemi Volkan Bayarslan

Fenerbahçe - İstanbulspor karşılaşmasında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Yardımcılıklarını Aleks Taşcığlu ve Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.