26 May 2024 - 16:02- Gündem G:

Polisler özel çocuğa unutulmaz doğum günü sürprizi yaptı! Mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı!

Düzce'de 8 yaşındaki otizmli Hakan Emir'in doğum günü polislerin sürpriziyle unutulmaz anlara sahne oldu. Siren sesleriyle evin önüne gelen ekipler, pastayla Hakan'ı duygulandırdı. Hakan Emir, polislere teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı
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Polisler özel çocuğa unutulmaz doğum günü sürprizi yaptı! Mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı! mask
Polisler özel çocuğa unutulmaz doğum günü sürprizi yaptı! Mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı!
Polisler özel çocuğa unutulmaz doğum günü sürprizi yaptı! Mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı!
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Düzce'de otizmli Hakan Emir, 8 yaşına unutulmaz bir sürprizle girdi. Hakan Emir'in doğum günü olduğunu öğrenen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, siren sesleriyle evinin önüne gelerek, ellerindeki pastayla minik Hakan'ı bekledi. Polisleri karşısında gören Hakan Emir, gözyaşlarına hakim olamadı.

Polisler özel çocuğa unutulmaz doğum günü sürprizi yaptı! Mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı!

Polislerden Anlamlı Jest

Hakan Emir Ustaoğlu'nun yakınları, doğum gününü özel kılmak amacıyla polis ekiplerine ulaştı. Polisler, Hakan Emir'in doğum gününü unutulmaz kılmak için siren sesleri eşliğinde evin önünde hazır bulundu. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında araçlarından ve motosikletlerinden inen ekipler, kaldırımda beklerken minik Hakan Emir, evden çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu.

Polisler özel çocuğa unutulmaz doğum günü sürprizi yaptı! Mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı!

Gözyaşları ve Mutluluk Bir Arada

Doğum günü pastasıyla karşılanan Hakan Emir, polislerin bu jesti karşısında duygusal anlar yaşadı. Polisler de Hakan Emir'in gözyaşlarına kayıtsız kalmayarak ona sarıldı ve gözyaşlarını sildi. Hakan Emir, pastanın mumlarını üfleyerek dilek tuttu ve polislerin kendisini motosikletle gezdirmesiyle doğum günü kutlamaları devam etti.Polisler özel çocuğa unutulmaz doğum günü sürprizi yaptı! Mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı!

Teşekkürler Polisler!

Duygusal anların yaşandığı bu özel günde, 8 yaşındaki Hakan Emir Ustaoğlu polis ekiplerine teşekkürlerini sundu. Bu anlamlı sürpriz, Hakan Emir'in doğum gününü unutulmaz kılarken, Düzce halkının da takdirini kazandı. Polislerin bu tür özel anlarda gösterdiği hassasiyet, toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olarak hafızalarda yer etti.

# trafik, polis, düzce

26 May 2024 - 16:02 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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