Taşkesti'de muhtarlara su tankeri teslim edildi

Orman yangınlarına karşı yeni ekipmanlar

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü envanterine yeni ekipmanlar ekleyerek orman yangınlarına karşı önemli bir adım attı. 2024 yılı özel bütçesiyle alınan traktöre monteli 3 tonluk pompalı su tankerleri, köy muhtarlarına teslim edildi. Bu ekipmanlar, yangınlarla mücadelede hızlı ve etkili müdahale imkanı sağlayacak.

Törenle teslimat gerçekleştirildi

Taşkesti'de düzenlenen törende, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, köy muhtarları ve vatandaşlar bir araya geldi. İşletme Müdürü Fatih Bilgili ve İşletme Şefi Veysel Tekedereli'nin katılımıyla gerçekleştirilen törende, tankerlerin önemi ve kullanımı hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Törene yoğun katılım, yerel halkın yangınlara karşı duyarlılığını gösterdi.

Ekinören ve Avdullar Köylerine teslimat

Ekinören ve Avdullar köylerine teslim edilen su tankerleri, yangın anında hızlı müdahale imkanı sunacak. Traktöre monteli bu pompalı su tankları, 3 ton kapasiteleriyle yangınların kontrol altına alınmasında önemli bir avantaj sağlayacak. Bu sayede, orman yangınlarının geniş alanlara yayılması engellenecek.

Yangınla mücadelede bilinçlendirme

Törende su tankerlerinin kullanımı ve bakımı hakkında muhtarlara detaylı bilgiler verildi. Yangınla mücadelede tankerlerin nasıl kullanılacağı, hangi durumlarda devreye gireceği ve etkin kullanım yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Bu eğitimler, muhtarların ve köy halkının yangınlara karşı daha hazırlıklı olmasını hedefliyor.

Yangın tatbikatları ve eğitimler

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, sadece ekipman teslimatıyla yetinmeyip yangın bilinci oluşturma çalışmalarına da devam ediyor. Köylerde düzenlenecek yangın tatbikatları ve yangınla mücadele eğitimleri, bölge halkının yangınlara karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmasını sağlayacak. Bu adımlar, yangın sezonunda hızlı ve etkili müdahaleleri mümkün kılacak.

Yangın sezonuna hazırlık

Taşkesti ve çevresinde yaz aylarına girerken yangın riskinin arttığı bu dönemde, su tankerlerinin teslim edilmesi büyük bir önem taşıyor. Bu tankerler, orman yangınlarının hızla kontrol altına alınması ve orman varlıklarının korunması açısından kritik bir rol oynayacak. Bölge halkının desteğiyle, bu ekipmanların etkin kullanımı sağlanacak.

Yangınla mücadelede kararlılık

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün bu adımı, orman yangınlarına karşı uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Yerel halkın desteği ve iş birliği ile ormanların korunması için alınan bu önlemler, yangın sezonunda bölgenin güvenliğini artıracak. Tankerlerin etkin kullanımı, ormanların geleceğini koruma konusunda büyük bir rol oynayacak.