Zonguldak'ta temizlik yaparken 5 metre yükseklikten beton zemine düşen kadın yaralandı

5 Metreden Düşüş: Talihsiz Kaza

Zonguldak'ta temizlik yaptığı sırada 5 metre yükseklikten beton zemine düşen Fatma Cin, ciddi şekilde yaralandı. Olay, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ne ait binanın üst katında meydana geldi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, temizlik görevlisi Fatma Cin, binanın üst katında temizlik yaparken ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Düşüş sonrası kanlar içinde kalan Cin için acil sağlık ekiplerine haber verildi.

Hızlı Müdahale

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra, Fatma Cin ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının sağlık durumu hakkında henüz ayrıntılı bilgi verilmezken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak soruşturma başlattı. Olayın nasıl gerçekleştiği ve ihmalkârlık olup olmadığı araştırılıyor. Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti yetkilileri, binada yapılan temizlik çalışmaları sırasında gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti.