Konyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor – Galatasaray maçı hangi kanalda?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında bugün TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanında 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray, mutlu sona ulaşması durumunda 66. sezonu oynanan ligde 24. kez şampiyonluğa ulaşacak. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Maçın tarihi ve yayın bilgileri

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'la kozlarını paylaşacak. Ligde geçtiğimiz sezonlarda Konyaspor'a konuk olduğu son 3 maçı da kaybeden Galatasaray, puan ya da puanlar alabilmek için sahada olacak. Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Maç bilgileri:

Tarih: Bugün

Saat: 19.00

Stadyum: MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı

Yayın Kanalı: Bein Sports

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu

Galatasaray için şampiyonluk fırsatı

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 37 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanında 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Puan cetvelinde 15. sırada bulunan Konyaspor ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 41 puana ulaştı. Yeşil-beyazlılar, karşılaşmada 1 puan alırsa ligde kalacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı sarı-kırmızılılar 3-0 kazanmıştı.

Galatasaray'ın deplasman performansı

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son 8 deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Ligin 16. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, sonrasında Trabzonspor, Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etti.

Galatasaray'da eksikler

Galatasaray'ın 31 yaşındaki Faslı yıldızı Hakim Ziyech, sarı kart cezası nedeniyle bugünkü maçta forma giyemeyecek. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında ligdeki 4. sarı kartını gören Ziyech, cezası sebebiyle kadroda olmayacak.

Son 3 Konya deplasmanında mağlubiyet

Galatasaray, ligde Konyaspor'a konuk olduğu son 3 maçı da kaybetti. Geçen sezon deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, diğer sezonlarda da konuk olduğu maçlarda yeşil-beyazlılara 2-0 ve 4-3 mağlup oldu.