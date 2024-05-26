27 Mayıs 2027 Pazartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Merkez, Dörtdivan, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

27 Mayıs 2027 Pazartesi Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|60393
|BOLU
|MERKEZ
|SAĞLIK
|1440 SK., ASÇILAR, AŞÇILAR SK., BEHİCE SK., ÇÖMLEKÇİLER CD., DEMET SK., ENGİNAR SK., HÜLYA SK., İKRAM SK., LEZZET, LEZZET SK., ORKİDE SK., SAKARYA SK., TADIM SK., YELKİ SK., YOLÇATI SK.
|27.05.2024
|09:00
|15:00
|60397
|BOLU
|DÖRTDİVAN
|KADİRLER, TABAKLAR
|DOGANCI KÖYÜ, TABAKLAR MAHALLE YOLU
|27.05.2024
|09:30
|16:30
|60435
|BOLU
|MUDURNU
|ILICA, KARACASUMANDIRA
|ADAPAZARI MUDURNU YOLU, KARACASUMANDIRA, KARACASUMANDIRA KÖYÜ YOLU, KARACASUMANDIRA MERKEZ, KARACASUMANDIRA SK., KARAMURAT KÖYÜ ALAÇAM MAH
|27.05.2024
|10:00
|12:30
|60437
|BOLU
|MERKEZ
|SÜMER
|ALACA SK., KABAK, ŞEHİT KADİR MEMİŞ SK.
|27.05.2024
|10:00
|12:30
|60460
|BOLU
|MERKEZ
|SÜMER
|GELİBOLU SK., NECIP FAZIL KISAKÜREK, NECİP FAZIL KISA KÜREK BULVAR
|27.05.2024
|10:30
|11:30
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.