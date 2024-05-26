26 May 2024 - 16:12- Gündem G:

27 Mayıs 2027 Pazartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Merkez, Dörtdivan, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

27 Mayıs 2027 Pazartesi Merkez, Dörtdivan, Mudurnu dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
27 Mayıs 2027 Pazartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Merkez, Dörtdivan, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
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27 Mayıs 2027 Pazartesi Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

PK KoduİlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
60393BOLUMERKEZSAĞLIK1440 SK., ASÇILAR, AŞÇILAR SK., BEHİCE SK., ÇÖMLEKÇİLER CD., DEMET SK., ENGİNAR SK., HÜLYA SK., İKRAM SK., LEZZET, LEZZET SK., ORKİDE SK., SAKARYA SK., TADIM SK., YELKİ SK., YOLÇATI SK.27.05.202409:0015:00
60397BOLUDÖRTDİVANKADİRLER, TABAKLARDOGANCI KÖYÜ, TABAKLAR  MAHALLE YOLU27.05.202409:3016:30
60435BOLU MUDURNUILICA, KARACASUMANDIRAADAPAZARI MUDURNU YOLU, KARACASUMANDIRA, KARACASUMANDIRA KÖYÜ YOLU, KARACASUMANDIRA MERKEZ, KARACASUMANDIRA SK., KARAMURAT KÖYÜ ALAÇAM MAH27.05.202410:0012:30
60437BOLUMERKEZSÜMERALACA SK., KABAK, ŞEHİT KADİR MEMİŞ SK.27.05.202410:0012:30
60460BOLUMERKEZSÜMERGELİBOLU SK., NECIP  FAZIL KISAKÜREK, NECİP  FAZIL KISA KÜREK BULVAR27.05.202410:3011:30
# mudurnu, tarih

26 May 2024 - 16:12 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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