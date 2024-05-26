Burak Özçivit İçin Bangladeş'te izdiham: Araba bile ilerleyemedi!

Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen ismi Burak Özçivit, bir markanın tanıtımı için gittiği Bangladeş'te unutulmaz anlar yaşadı. Oyuncunun bulunduğu otomobil, hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle adeta ilerlemekte güçlük çekti.

Bangladeş'te Yoğun İlgi!

Burak Özçivit, özellikle "Kuruluş Osman" dizisindeki Osman Bey karakteriyle uluslararası alanda tanınan bir yıldız. Yurt dışı ziyaretlerinde sıkça karşılaştığı ilgi bu kez Bangladeş'te kendini gösterdi. Hayranları tarafından çevrelenen oyuncunun otomobili, adeta bir anda hareket edemez hale geldi.

Güvenlik Zor Anlar Yaşadı

Olay yerinde bulunan güvenlik görevlileri, yoğun kalabalık nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde polisin de duruma müdahale etmek zorunda kaldığı görüldü. Özçivit’in aracının önü kesilince, güvenlik görevlileri kalabalığı kontrol altına almak için büyük çaba sarf etti.

Önceki Ziyaretlerde de Benzer Manzaralar

Burak Özçivit’in geçmiş yurtdışı gezilerinde de benzer kalabalıklarla karşılaştığı biliniyor. Özellikle Pakistan ziyaretinde de yoğun ilgiyle karşılanan oyuncu, uluslararası arenada Türk dizilerinin ve sinemasının ne kadar sevildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Burak Özçivit, Bangladeş ziyaretinde yaşananlar ve hayranlarının gösterdiği yoğun ilgiyle ilgili duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve tüm hayranlarına teşekkür etti.