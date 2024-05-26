- Olay Entrika

Çakallarla Dans 7 bu yaz vizyonda!

"Çakallarla Dans 7", hem gişede hem de eleştirmenler tarafından beğenilen serinin yeni bir başarısını daha eklemeye aday. Serinin devamı olan bu film, öncekilerin bıraktığı yerden seyirciyi alıp yine eğlenceli bir maceraya sürüklemeye hazır.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Çakallarla Dans 7 bu yaz vizyonda! mask
Çakallarla Dans 7 bu yaz vizyonda!
Çakallarla Dans 7 bu yaz vizyonda!
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Türk sinemasının sevilen serisi "Çakallarla Dans" yedinci filmiyle hayranlarını heyecanlandırmaya hazırlanıyor. Serinin başarılı oyuncu kadrosu Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu ve Didem Balçın, yeni film için bir kez daha bir araya geliyor.

Çakallarla Dans 7 bu yaz vizyonda!

Hazırlıklar Başladı

İddialara göre, "Çakallarla Dans 7" için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Film, bu yaz ortası itibarıyla kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Serinin hayranları, yıllardır süregelen maceralarıyla tanıdıkları karakterleri yeni bir hikaye ile izleme fırsatı bulacak.

Çakallarla Dans 7 bu yaz vizyonda!

Cannes’da Önemli Görüşmeler

Filmin yönetmeni Murat Şeker, film için gerekli ön hazırlıklar kapsamında geçtiğimiz günlerde Cannes'da önemli görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler, filmin uluslararası alanda da ses getireceğinin sinyallerini veriyor.

Çakallarla Dans 7 bu yaz vizyonda!

Gişede Büyük Başarı

Serinin son filmi, 2 Aralık 2022'de vizyona girmiş ve pandemi sonrası dönemde sinema salonlarını hareketlendiren yapımlardan biri olmuştu. Toplamda 871 bin 764 seyirci tarafından izlenen film, 50 milyon 946 bin 808 TL hasılat elde etmişti.
# uluslararası

26 May 2024 - 20:32 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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