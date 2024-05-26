Çakallarla Dans 7 bu yaz vizyonda!

Türk sinemasının sevilen serisi "Çakallarla Dans" yedinci filmiyle hayranlarını heyecanlandırmaya hazırlanıyor. Serinin başarılı oyuncu kadrosu Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu ve Didem Balçın, yeni film için bir kez daha bir araya geliyor.

Hazırlıklar Başladı

İddialara göre, "Çakallarla Dans 7" için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Film, bu yaz ortası itibarıyla kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Serinin hayranları, yıllardır süregelen maceralarıyla tanıdıkları karakterleri yeni bir hikaye ile izleme fırsatı bulacak.

Cannes’da Önemli Görüşmeler

Filmin yönetmeni Murat Şeker, film için gerekli ön hazırlıklar kapsamında geçtiğimiz günlerde Cannes'da önemli görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler, filmin uluslararası alanda da ses getireceğinin sinyallerini veriyor.

Gişede Büyük Başarı

Serinin son filmi, 2 Aralık 2022'de vizyona girmiş ve pandemi sonrası dönemde sinema salonlarını hareketlendiren yapımlardan biri olmuştu. Toplamda 871 bin 764 seyirci tarafından izlenen film, 50 milyon 946 bin 808 TL hasılat elde etmişti.