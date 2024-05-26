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CZN Burak Cannes'da Tepkileri Yanıtladı: "Beni Neden Bu Kadar Üzüyorlar?

CZN Burak, Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda yürürken yapılan olumsuz yorumlara tepki gösterdi ve sosyal medya fenomeni olarak kendisini savundu.

Esra Perçin
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CZN Burak Cannes'da Tepkileri Yanıtladı: "Beni Neden Bu Kadar Üzüyorlar? mask
CZN Burak Cannes'da Tepkileri Yanıtladı: "Beni Neden Bu Kadar Üzüyorlar?
CZN Burak Cannes'da Tepkileri Yanıtladı: "Beni Neden Bu Kadar Üzüyorlar?
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Ünlü şef ve sosyal medya fenomeni CZN Burak, Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda yürürken kendisine yönelik olumsuz yorumlara tepki gösterdi. Festivalde "All We Imagine as Light" filmi için düzenlenen gecede Burak, davetli olarak büyük ilgi gördü.

CZN Burak Cannes'da Tepkileri Yanıtladı:

"Bir Kebapçının Orada Ne İşi Var?"

Burak'ın festivalde yer alması sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar, "Bir kebapçının orada ne işi var?" şeklinde yorumlar yaparak şefin oradaki varlığını eleştirdi. Ancak CZN Burak bu eleştirilere karşı çıktı ve duruşunu açıkladı.CZN Burak Cannes'da Tepkileri Yanıtladı:

CZN Burak'tan Yanıt: "Beğenirsin, Beğenmezsin!"

CZN Burak, aldığı eleştirilere, "Beğenirsin, beğenmezsin! Türkiye'nin en yüksek takipçili hesabı benim," diyerek yanıt verdi. Kendisinin kimseye zarar vermediğini ve terbiyesizlik yapmadığını belirten Burak, sosyal medyada aldığı olumsuz yorumlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.CZN Burak Cannes'da Tepkileri Yanıtladı:

Kendi İmkanlarıyla Cannes'da!

Şef, geceye sponsor desteği ile katıldığı iddialarını da yalanladı. "Hiçbir firmanın sponsorluğu söz konusu değil," diyen Burak, kendi imkanlarıyla ve kendi biletini alarak festivalde yer aldığını açıkladı. 28 yaşındaki şef, kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında gerekçelerini anlamlandıramadığını ve bu durumdan duyduğu rahatsızlığı ifade etti.

# Medya, türkiye

26 May 2024 - 20:49 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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