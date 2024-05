CZN Burak Cannes'da Tepkileri Yanıtladı: "Beni Neden Bu Kadar Üzüyorlar?

Ünlü şef ve sosyal medya fenomeni CZN Burak, Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda yürürken kendisine yönelik olumsuz yorumlara tepki gösterdi. Festivalde "All We Imagine as Light" filmi için düzenlenen gecede Burak, davetli olarak büyük ilgi gördü.

"Bir Kebapçının Orada Ne İşi Var?"

Burak'ın festivalde yer alması sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar, "Bir kebapçının orada ne işi var?" şeklinde yorumlar yaparak şefin oradaki varlığını eleştirdi. Ancak CZN Burak bu eleştirilere karşı çıktı ve duruşunu açıkladı.

CZN Burak'tan Yanıt: "Beğenirsin, Beğenmezsin!"

CZN Burak, aldığı eleştirilere, "Beğenirsin, beğenmezsin! Türkiye'nin en yüksek takipçili hesabı benim," diyerek yanıt verdi. Kendisinin kimseye zarar vermediğini ve terbiyesizlik yapmadığını belirten Burak, sosyal medyada aldığı olumsuz yorumlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kendi İmkanlarıyla Cannes'da!

Şef, geceye sponsor desteği ile katıldığı iddialarını da yalanladı. "Hiçbir firmanın sponsorluğu söz konusu değil," diyen Burak, kendi imkanlarıyla ve kendi biletini alarak festivalde yer aldığını açıkladı. 28 yaşındaki şef, kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında gerekçelerini anlamlandıramadığını ve bu durumdan duyduğu rahatsızlığı ifade etti.