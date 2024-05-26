Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı Yiğit Kirazcı, diziye veda mı ediyor?

Yiğit Kirazcı'nın ayrılık haberleri, dizinin hayranlarını üzüntüye boğarken, oyuncunun yeni projeleri de merak konusu oldu.

Yeni Projeler Yolda

Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti'ndeki başarılı performansıyla dikkat çekerken, yaz aylarında başka bir televizyon projesinde daha yer alacağını duyurdu. CNBC-e kanalında yayınlanacak olan İngiltere'nin ünlü yarışma programı Letterbox'un Türkiye versiyonunu sunacak olan Kirazcı, bu yeni görevi için oldukça heyecanlı. Kirazcı, "9 yıl sonra CNBC-e ile yeniden çalışacak olmak benim için büyük bir mutluluk" dedi.

Dizideki Rolüne Veda

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine aşık olan Rüzgar rolüyle seyircinin beğenisini kazanan Kirazcı, rolünün gerektirdiği senaryo doğrultusunda diziden ayrılıyor. Dizinin yapımcıları, Kirazcı'nın ayrılışının hikayeye uygun ve etkileyici bir veda olacağını belirtiyorlar. Dizi, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi değerli oyuncuları bünyesinde barındırmaya devam edecek.

Hayranlarından Tam Destek

Yiğit Kirazcı'nın diziden ayrılacak olması hayranlarını üzse de, yeni projelerdeki başarısını görmek için sabırsızlandıklarını dile getiriyorlar. Sosyal medyada Kirazcı'ya destek mesajları yağdıran hayranları, yeni sunuculuk görevinde de ona başarılar diliyor.