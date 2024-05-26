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Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı Yiğit Kirazcı, diziye veda mı ediyor?

Popüler televizyon dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar karakterine hayat veren başarılı oyuncu Yiğit Kirazcı, diziye veda mı edecek? İşte detaylar...

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı Yiğit Kirazcı, diziye veda mı ediyor? mask
Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı Yiğit Kirazcı, diziye veda mı ediyor?
Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı Yiğit Kirazcı, diziye veda mı ediyor?
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Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı Yiğit Kirazcı, diziye veda mı ediyor?

Yiğit Kirazcı'nın ayrılık haberleri, dizinin hayranlarını üzüntüye boğarken, oyuncunun yeni projeleri de merak konusu oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı Yiğit Kirazcı, diziye veda mı ediyor?

Yeni Projeler Yolda

Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti'ndeki başarılı performansıyla dikkat çekerken, yaz aylarında başka bir televizyon projesinde daha yer alacağını duyurdu. CNBC-e kanalında yayınlanacak olan İngiltere'nin ünlü yarışma programı Letterbox'un Türkiye versiyonunu sunacak olan Kirazcı, bu yeni görevi için oldukça heyecanlı. Kirazcı, "9 yıl sonra CNBC-e ile yeniden çalışacak olmak benim için büyük bir mutluluk" dedi.Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı Yiğit Kirazcı, diziye veda mı ediyor?

Dizideki Rolüne Veda

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine aşık olan Rüzgar rolüyle seyircinin beğenisini kazanan Kirazcı, rolünün gerektirdiği senaryo doğrultusunda diziden ayrılıyor. Dizinin yapımcıları, Kirazcı'nın ayrılışının hikayeye uygun ve etkileyici bir veda olacağını belirtiyorlar. Dizi, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi değerli oyuncuları bünyesinde barındırmaya devam edecek.Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı Yiğit Kirazcı, diziye veda mı ediyor?

Hayranlarından Tam Destek

Yiğit Kirazcı'nın diziden ayrılacak olması hayranlarını üzse de, yeni projelerdeki başarısını görmek için sabırsızlandıklarını dile getiriyorlar. Sosyal medyada Kirazcı'ya destek mesajları yağdıran hayranları, yeni sunuculuk görevinde de ona başarılar diliyor.

# destek, türkiye

26 May 2024 - 20:54 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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