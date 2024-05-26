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Trendyol Süper Lig’in gol kralı belli oldu! Icardi mi? Dzeko mu?

Trendyol Süper Lig’in gol kralı kim oldu? Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi bu sezon kaç gol attı? Konyaspor karşısında gösterdiği performansla sezonu nasıl tamamladı? Tüm detaylar ve Icardi'nin rekor sezonu için haberimizi okuyun!

İhlas Haber Ajansı
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Trendyol Süper Lig’in gol kralı belli oldu! Icardi mi? Dzeko mu? mask
Trendyol Süper Lig’in gol kralı belli oldu! Icardi mi? Dzeko mu?
Trendyol Süper Lig’in gol kralı belli oldu! Icardi mi? Dzeko mu?
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Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Konyaspor karşısında attığı gollerle bu sezon ligdeki gol sayısını 25’e çıkardı ve sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Trendyol Süper Lig’in gol kralı belli oldu! Icardi mi? Dzeko mu?

Konyaspor karşısında çifte gol

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Bu kritik maçta sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, takımına 2 gol kazandırarak adından söz ettirdi. Mücadelenin 29. dakikasında Derrick Köhn’ün ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı ortada, Icardi kale önünde gerçekleştirdiği kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

Trendyol Süper Lig’in gol kralı belli oldu! Icardi mi? Dzeko mu?

Gol sayısını 25’e çıkardı

Maçın 51. dakikasında ise Lucas Torreira’nın sağ kanattan yaptığı ortada, kale önünde topuğuyla yaptığı zarif bir vuruşla meşin yuvarlağı tekrar ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0’a getirdi. Bu performansıyla Icardi, hem takımına galibiyeti getirdi hem de gol sayısını 25’e çıkararak sezonun gol kralı oldu.

Trendyol Süper Lig’in gol kralı belli oldu! Icardi mi? Dzeko mu?

Sezonun gol kralı

31 yaşındaki futbolcu, sezon boyunca gösterdiği üstün performansla Galatasaray’ın en önemli oyuncularından biri oldu. Konyaspor karşısında sahaya ilk 11’de çıkan ve 90 dakika boyunca sahada kalan Icardi, attığı 2 golle takımını sırtladı. Bu gollerle sezon boyunca toplamda 25 gole ulaşan Arjantinli yıldız, Süper Lig’de gol kralı unvanını elde etti.

Trendyol Süper Lig’in gol kralı belli oldu! Icardi mi? Dzeko mu?

Kritik anlarda sahneye çıktı

Icardi'nin bu başarıya ulaşmasında, saha içindeki etkinliği, bitiricilik yetenekleri ve takım arkadaşlarıyla uyumu büyük rol oynadı. Özellikle kritik anlarda attığı gollerle takımına önemli katkılar sağladı.

Icardi'nin Galatasaray'a katkıları

Mauro Icardi, Galatasaray’a katıldığı günden bu yana sürekli olarak performansını artırarak devam etti. Takımın hücum hattında kilit rol oynayan oyuncu, bu sezon boyunca attığı 25 golle takımına büyük bir katkı sağladı. Ayrıca, sahada gösterdiği liderlik özellikleriyle de dikkat çeken Icardi, genç oyunculara da örnek oldu.

26 May 2024 - 23:24 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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