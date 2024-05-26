Galatasaraylı eşini Fenerbahçe formasıyla kutlamalara götüren taraftar dikkat çekti

Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig 2023-2024 sezonunu rekor kırarak 102 puanla şampiyon tamamlamalarının ardından coşkuyla kutlamalara başladı. İzmir'de gerçekleşen kutlamalar, Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda binlerce taraftarın katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Rekorla gelen şampiyonluk

Son haftaya 3 puan avantajıyla giren Galatasaray, Konya deplasmanında aldığı galibiyetle 102 puana ulaşarak Süper Lig tarihinde erişilmesi zor bir rekora imza attı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sokaklara ve meydanlara dökülen Galatasaray taraftarları, kutlamalar için hazırlıklarını tamamlamıştı. İzmir’de de sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar, şampiyonluğun ardından Alsancak Gündoğdu Meydanı'na akın etti. Arabalarla konvoy yapan taraftarlar, yağmura aldırış etmeden formaları ve bayraklarıyla kutlama yaptı.

Fenerbahçe formalı eşle gelen dikkat çeken anlar

İzmir’deki kutlamalarda en dikkat çekici anlardan biri de Fenerbahçe formasıyla kutlamalara katılan Semih Ortaç oldu. Galatasaraylı eşi Ayşegül Ortaç’ı şampiyonluk kutlamasına getiren Semih Ortaç, hem şaşkınlık yarattı hem de tebessüme neden oldu. Semih Ortaç, "Yıllardır aynı derdi çekiyorum ama eşime feda olsun. Kutlamalara her zaman çıkarım" dedi. Ayşegül Ortaç ise, "Bu 4 oldu. 9 senedir evliyiz, 4'üncü kez beni şampiyonluk kutlamasına getirdi. Yakında o da Galatasaraylı olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk kutlamaları ve coşku

Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk kutlamaları sırasında İzmir’in en önemli meydanlarından biri olan Alsancak Gündoğdu Meydanı’nı doldurdu. Genç yaşlı binlerce taraftar, sağanak yağışa rağmen şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. Meydanda bayraklar ve formalarla yapılan kutlamalar, sarı-kırmızı renklere büründü. Arabalarla oluşturulan konvoylar ve tezahüratlar, İzmir sokaklarında uzun süre yankılandı.

Taraftarların renkli kutlamaları

İzmir’deki kutlamalarda renkli anlar yaşanırken, şampiyonluk sevincini doyasıya yaşayan taraftarlar, şehirde bayram havası estirdi. Arabalarıyla konvoy yaparak sokaklarda formaları ve bayraklarıyla kutlama yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı. İzmir sokaklarında uzun süre yankılanan tezahüratlar, şampiyonluğun sevinciyle birleşti.