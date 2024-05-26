Galatasaray Taraftarı, Şampiyonluğu Fenerbahçe Taraftarını Omuzlarda Taşıyarak Kutladı

Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, büyük bir coşkuyla şampiyonluk kutlamaları yaptı. Kocaeli'de gerçekleşen kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu.

Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu

Galatasaray taraftarları, Süper Lig'in son haftasında elde edilen şampiyonlukla birlikte Kocaeli sokaklarını doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, konvoylar oluşturarak ve meşaleler yakarak şampiyonluğu kutladı. Yürüyüş yolunda bir araya gelen taraftarlar, bayrakları ve tezahüratlarıyla coşkulu anlar yaşadı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, güvenlik önlemleri alarak kutlamaların sorunsuz geçmesini sağladı.

Fenerbahçe taraftarını omuzlarda taşıdılar

Günün en dikkat çekici anlarından biri, Galatasaray taraftarlarının bir Fenerbahçe taraftarını omuzlarına alarak üçlü çektirmesi oldu. Bu görüntü, hem dostluk mesajı verdi hem de şampiyonluk coşkusunun büyüklüğünü gözler önüne serdi. Sarı-lacivertli taraftarın Galatasaray taraftarlarıyla birlikte şampiyonluğu kutlaması, iki ezeli rakibin taraftarları arasında bile bazen dostluk olabileceğini gösterdi.

Kutlamaların detayları

Kutlamalar boyunca taraftarlar, tezahüratlar ve şarkılar eşliğinde eğlendi. Galatasaray'ın başarılarını kutlayan taraftarlar, şehrin çeşitli noktalarında toplandı ve renkli görüntüler oluşturdu. Şampiyonluk kutlamaları sırasında taraftarlar, meşaleler yakarak ve havai fişek gösterileriyle geceyi aydınlattı.