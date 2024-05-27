Göksel Kortay'ın 60. sanat yılına muhteşem gala

Tiyatro Dünyasından Bir Yıldız Geçidi

Sahne Tozu Tiyatrosu, Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Göksel Kortay'ın tiyatro sahnesine adım atışının 60. yılı şerefine özel bir gala düzenledi. Yönetmenliğini Göksel Kortay'ın, yardımcı yönetmenliğini ise Çağlar İşgören’in üstlendiği "İkinin İkisi" adlı oyun, İzmir’de tiyatro severlere kahkaha dolu bir gece yaşattı.

Göksel Kortay Gözyaşlarını Tutamadı

Gala gecesi, Kortay ve ekibinin başarılı performansıyla büyük beğeni toplarken, gösteri sonunda Kortay için hazırlanan sürpriz kutlama duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören tarafından yapılan bu sürpriz karşısında Kortay, "Böyle bir şey beklemiyordum. Ne mutlu bana ki, bu kutlamayı sevdiğim İzmir halkı ve 60 yıllık dostlarım ile gençlerle kutluyorum" dedi.

Sanatın Duayenleri Sahneyi Paylaştı

Oyunun galasına tiyatro dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Haldun Dormen, Sema Özcan Sarper, Mehmet Sarper, Suna Keskin gibi pek çok ünlü isim bu özel gecede yerini aldı. İzzet Günay, Bige Kırca gibi sanatçıların yanı sıra yabancı konuklar arasında Terry Davis gibi isimler de gala gecesine şahitlik etti. Duayen tiyatrocu Dormen, "Göksel benim vazgeçilmez dostumdur ve oyuncularımdan biriydi. Onun bu zamana kadar yaptığı her şeyi zevkle izliyorum" ifadelerini kullandı.

Seyirciden Tam Not

"İkinin İkisi" oyunu, seyirciden tam not alırken, Sahne Tozu Tiyatrosu bu özel gece için gösterilen ilgiye teşekkürlerini sundu. Seyirciler, gala gecesinde yaşadıkları bu unutulmaz anlar için büyük mutluluk duyduklarını belirttiler.